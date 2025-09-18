Gera žinia norintiems investuoti į žemės ūkio valdas – lapkričio 24 d. iki gruodžio 17 d. vyksiančiam kvietimui teikti paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinę priemonę „Investicijos į žemės ūkio valdas“ skirta 53 mln. Eur. Paramos dydis projektui padidintas dvigubai – iki 1 mln. Eur (buvo 500 tūkst. Eur) tinkamų finansuoti išlaidų vertės.
„Skiriame didelį dėmesį pienininkystės ūkiams. Remiamos priemonės, į kurias galės pretenduoti tikslingai orientuoti ūkiai. Taip siekiame sustiprinti tokių ūkių gamybinę bazę, kad gerėtų produktyvumas ir pieno kokybė, o darbas ūkiuose būtų lengvesnis, paprastesnis. Juk pienininkystės ūkiai traukiasi ne tik dėl ekonominių dalykų, bet ir dėl sunkaus bei nepatrauklaus darbo juose. Taip pat skiriamas dėmesys ir kiaulininkystei, daržininkystei ir tiems sektoriams, kurių produkcijos mes nepasigaminame tiek, kad būtų patenkintas šalies poreikis“, – sako laikinai žemės ūkio ministro pareigas einantis Ignas Hofmanas.
Už gautą investicinę paramą pareiškėjai galės statyti naujas fermas, rekonstruoti ir remontuoti esamas bei įsigyti fermos veiklai būtiną įrangą – gyvūnų šėrimo, priežiūros, pieno melžimo (įskaitant melžimo robotus) ir kitą įrangą; investuoti į mėšlo apdorojimo ir tvarkymo techniką (srutovežius, kratytuvus, teleskopinius krautuvus) ir įrangą, susitvarkyti infrastruktūrą valdoje. Taip pat paramą numatoma teikti naujai žemės ūkio technikai ir įrangai, technologiniams įrengimams, naujoms transporto priemonėms, skirtoms žemės ūkio produktams gabenti: pienovežiams, sunkvežimiams ūkiniams gyvūnams vežti, transporto priemonėms su temperatūriniu režimu įsigyti.
Svarbu tai, kad paramos lėšomis numatyta remti investicijas į drėkinimo sistemas ir išlaidas ūkinių gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti.
- Pieninės galvijininkystės sektoriui numatyta 30 mln. Eur, mėsinei galvijininkystės ir kitiems gyvulininkystės sektoriams – 5, kiaulininkystei ir paukštininkystei – 8 mln. Eur, o sodininkystės, daržininkystės, uogininkystės, gėlininkystės ir vaistažolininkystės sektoriams – 10,1 mln. Eur.
Pagal šią intervencinę priemonę paramos gali kreiptis pareiškėjai, kurių valdos ekonominis dydis (VED), išreikštas produkcijos standartine verte, yra didesnis kaip 30 001 Eur.
Didžiausias paramos intensyvumas remiamuose žemės ūkio sektoriuose (gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės, uogininkystės, gėlininkystės ir vaistažolininkystės sektoriuose) negali viršyti 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų vertės.
Jauniesiems ūkininkams, kreipiantis paramos penkerių metų laikotarpiu nuo jų įsisteigimo dienos pagal šią intervencinę priemonę pirmą kartą, intensyvumas gali būti padidintas 20 procentinių punktų ir negalės viršyti 70 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Intervencinės priemonės įgyvendinimo taisykles galima rasti čia.