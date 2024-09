Sparčiai populiarėjančios balso technologijos tapo daugelio išmaniųjų telefonų naudotojų kasdienybe.

Arnoldas Lukošius, „Tele2“ Inovacijų ekspertas, pažymi, kad norint išnaudoti šiuolaikinių technologijų privalumus, dažnai pakanka tik kelių veiksmų – atnaujinti įrenginį, SIM kortelę, o dažniausiai reikia tik pakeisti keletą nustatymų telefone.

Naujų technologijų populiarumas auga

„Perėjimas prie modernaus ryšio – tai ne tik krištolo skaidrumo garso skambučiai ir žaibiškas jų užmezgimas. Tai ir laisvė naršyti internete pokalbio metu, patikimas ryšys net ir atokiose vietovėse bei galimybė sutaupyti keliaujant“, – sako A. Lukošius.

„VoLTE“ (angl. „Voice over LTE“) yra sparčiojo belaidžio ryšio standartas. Juo naudojantis balso skambučiai gali būti perduodami ne per įprastą mobiliojo ryšio tinklą, bet per įrenginio 4G arba 5G LTE duomenų ryšį. Dėl šios technologijos pagerėjo skambučių kokybė ir atsirado galimybė naudotis interneto duomenimis pokalbio metu.

Šios technologijos sesė „VoWiFi“ (angl. „Voice over Wi-Fi“) leidžia naudotojams skambinti belaidžiu ryšiu – jungiantis prie „Wi-Fi“ tinklo. Didžiausias jos pranašumas – galimybė pagerinti balso skambučių kokybę tose vietovėse, kur silpnesnis ryšio signalas. Tai gali būti namų rūsiai, patalpos itin storomis sienomis ar kitos vietos, kurias mobiliojo ryšio signalas gali pasiekti sunkiau.

Anot A. Lukošiaus, 2012 m. paleidus pirmąsias komercines „VoLTE“ ir „VoWiFi“ paslaugas, jos ėmė sparčiai populiarėti pasaulyje.

„Yahoo Finance“ duomenimis, vien pernai pasaulyje „VoLTE“ buvo įvertinta beveik 12 mlrd. JAV dolerių. Prognozuojama, kad iki 2029 m. jos vertė sieks 154 mlrd. JAV dolerių.

Ekspertas priduria, kad abi technologijos užtikrina spartesnį ir patikimesnį ryšį, geresnę skambučių kokybę, galimybę dar sklandžiau naudotis duomenimis bei platesnę ryšio aprėptį.

Svarbu atsinaujinti įrangą

A. Lukošius pastebi, kad naujomis ryšio technologijomis dar gali pasinaudoti ne visi. Dalis žmonių vis dar naudoja „VoLTE“ ir „VoWiFi“ technologijų nepalaikantį, pasenusį 3G ryšį. Operatoriai Lietuvoje jau pradėjo jo išjungimo procesą.

„Aktualumą prarandančio ir lėtesnio 3G ryšio atsisakoma visame pasaulyje, ne išimtis ir Lietuva. „Tele2“ tinkle 3G ryšio nebeliks iki 2025 metų pabaigos, tad gyventojams svarbu laiku atsinaujinti ir pasenusią įrangą, ir SIM korteles. Tai atlikus bus galima naudotis visomis naujų technologijų galimybėmis, tarp kurių ir „VoLTE“ bei „VoWiFi“, – tikina A. Lukošius.

Pasak A. Lukošiaus, kad technologija veiktų įrenginyje, ją pirmiausiai reikia aktyvuoti. Pačiame telefone turi būti įjungta tiek „VoLTE“, tiek „VoWiFi“ paslauga. Ją „iOS“ naudotojai gali įjungti nustatymų skiltyje pasirinkę „Phone“, tuomet spausti „Wi-Fi Calling“ ir „On“. „Android“ naudotojai taip pat paslaugą aktyvuoti gali nustatymuose pasirinkę „Wi-Fi Calling“ ir „On“.

Telefonai, kurie nepalaiko naujo ryšio dažniausiai yra senesni modeliai, išleisti iki 2010-ųjų. Tai gali būti tiek išmanieji, tiek mygtukiniai telefonai. Visą su „VoLTE“ ir „VoWiFi“ suderinamų mobiliųjų telefonų įrenginių sąrašą rasti galima operatoriaus tinklalapyje.