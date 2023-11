Daugelis neįsivaizduoja savo ryto be aromatingo juodos kavos puodelio. Šis gėrimas ne tik suteikia energijos, bet ir tampa socialiniu jungiamuoju elementu.

Gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė sako, kad kavoje yra sveikatai palankių savybių – daug antioksidantų ir polifenolių, kurie pasižymi priešuždegiminiu poveikiu, tad šiuo skaniu gėrimu galime drąsiai mėgautis, svarbu neviršyti 2–3 espresso puodelių per dieną. Prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva pataria, kaip išsirinkti kokybišką kavą ir ją laikyti namuose, kad kuo ilgiau išliktų šviežia, o šią savaitę tinklo parduotuvėse verta nepraleisti ir specialios 41 proc. nuolaidos. Keletas šio produkto šaukštelių ne tik suteiks energijos naujai dienai, bet ir paskanins desertus.

Pasižymi priešuždegiminiu poveikiu

Kava – ne tik gėrimas, bet ir pasaulio kultūros dalis, kurios šaknys siekia seniausius laikus. Ji neapsiriboja viena rūšimi ar ruošimo būdu: nuo paprastos juodos iki ekstravagantiškos latė su švelnia putojančio pieno puta – kiekvienas gėrimas turi savo unikalų skonį ir charakterį. Pavyzdžiui, braziliška kava žavi savo sodriu ir švelniu poskoniu, o Etiopijos arabika siūlo įvairiapusišką aromatų gausą – nuo vaisių iki gėlių. Pasaulis taip pat pamėgo ir įvairius kavos ruošimo būdus: filtras, prancūziškas ar turkiškas kavinukas arba automatinė kavos mašina – kiekvienas jų suteikia unikalų gėrimo skonį.

Gydytoja dietologė dr. E. Gavelienė pastebi, kad yra labai nedaug maisto gaminių, kurie galėtų pasigirti tokia ilga istorija, kaip kava. Nors neretai šis gėrimas yra apipintas mitais apie kenksmingumą sveikatai, iš tiesų yra atvirkščiai: „Randama patvirtinančių įrodymų, jog 2–3 puodeliai kavos per dieną apsaugo nuo miokardo infarkto. Žinoma, jei asmeniui yra labai smarkiai sukilęs kraujo spaudimas, nereikėtų eksperimentuoti ir gerti kavos papildomai, tačiau turintiems polinkį į padidintą kraujo spaudimą saikingas kavos kiekis nėra kenksmingas.“

Dr. E. Gavelienė siūlo atkreipti dėmesį ir į tai, kaip kava paruošta. „Nefiltruotoje kavoje galima rasti medžiagų, kurios didina cholesterolio kiekį žmogaus kraujyje. Todėl turintiems polinkį sirgti širdies bei kraujagyslių ligomis, cukriniu diabetu, nutukimu, kitomis medžiagų apykaitos ligomis, patariama rinktis filtruotą kavą. Be to, žmogui patariama neviršyti maždaug 2–3 espresso puodelių kofeino kiekio per dieną. Toks kiekis duoda ir naudos, nes kavoje yra daug antioksidantų, polifenolių – tai priešuždegiminiu poveikiu pasižyminčios medžiagos“, – tikina gydytoja dietologė ir priduria, kad kava pasižymi ir tonizuojančiu poveikiu, kurį sukelia kofeinas, todėl nerekomenduojama jos gerti vaikams iki 16 metų, besilaukiančioms moterims bei žindyvėms.

Nebrangi, bet ypatinga dovana

Artėjant žiemos šventėms prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva pastebi, jog tradiciškai pradeda augti kavos pardavimai ir primena, kad kava yra viena iš universaliausių dovanų, kuri tikrai nepaliks abejingų: „Kava – švetniška ir tvari dovana kiekvienam jos mėgėjui, nes ji neabejotinai neliks dulkėti kažkur kampe. Beliks tik pagalvoti, kaip žaismingai bei originaliai tokią dovaną supakuoti – tam puikiai tiks įvairios dėžutės, kurias galima dekoruoti namuose turimu dovanų popieriumi, o prie kavos pakelio pridėti šokolado, medaus, riešutų ar su meile virtos naminės uogienės.“

Pasak O. Suchočevos, kuo sodresnė ir atsakingiau dirbama žemė, tuo skanesnė mūsų geriama kava. „Dirvožemio sudėtis turi įtakos kavamedžio derliui, taip pat įvairiems pupelėse esantiems junginiams, kurie atsispindi gėrime kaip aromatai. Įprastiniam kavos vartojimo būdui – užplikant ją puodelyje – pirkėjai labiau mėgsta vidutinio skrudinimo kavą su švelnios rūgštelės poskoniu. Taip pat vis labiau domimasi kavos pupelių kilmės šalimi – kiekvienas regionas ir kavamedžių ūkis turi unikalų dirvožemį kavamedžiams augti“, – pasakoja specialistė.

Komercijos operacijų vadovė tikina, kad nors kavos kokybę galima įvertinti tik ją ragaujant, renkantis parduotuvėje ji pataria skaityti informaciją, esančią ant kavos pakuotės: „Kuo daugiau informacijos bus pateikta, tuo didesnė tikimybė, kad kava bus kokybiška ir skani. Be to, svarbu nepamiršti, jog tai gendantis ir kvapus sugeriantis produktas, tad norint mėgautis tikrai kokybiška kava namuose, ją reikia laikyti sandarioje pakuotėje, sausoje, tamsioje vietoje, kuo toliau nuo tiesioginių saulės spindulių ar šilumos šaltinių.“

Norintiems sutaupyti ekspertė pataria kavos sau ir dovanoms artimiesiems pradėti ieškoti jau dabar. Šią savaitę sutaupyti ir kavos įsigyti pigiau galima visose „Rimi“ parduotuvėse ir e. parduotuvėje www.rimi.lt: nuo lapkričio 14 d. iki lapkričio 20 d., perkant su „Mano Rimi“ lojalumo kortele, 250 g malta kava „Lavazza“ (3 rūšys) kainuos net 41 proc. pigiau – tik 3,85 Eur.

Kviečiame rytą pradėti su burnoje tirpstančiais pyragėliais su kava, kurie nepaliks abejingų.

RECEPTAS

Pyragėliai su kava

Pyragėliams reikės:

2 kiaušinių;

¼ stiklinės kakavos;

½ stiklinės tirpios kavos;

2 stiklinių cukraus;

2 stiklinių miltų;

1 stiklinės sviesto (180 g);

1 arbatinio šaukštelio vanilinio cukraus;

½ stiklinės paprasto jogurto;

1 arbatinio šaukštelio kepimo miltelių.

Gaminimo eiga:

Orkaitę įkaitinkite iki 200 ºC temperatūros.

Ištirpinkite sviestą. Į jį suberkite kakavos ir tirpios kavos miltelius.

Sumaišykite kartu su cukrumi, kepimo milteliais bei miltais ir maišykite, kol susidarys vientisa tešla.

Į tešlą sudėkite jogurtą, kiaušinius ir vanilę, dar kartą išmaišykite, kol viskas gerai įsimaišys į vientisą masę.

Supilkite masę į riebalais išteptą kepimo formą ir kepkite 20 minučių 200 ºC temperatūroje.

Kai kepinys bus paruoštas, išimkite jį ir prieš patiekdami palikite atvėsti kambario temperatūroje.

Skanaus!