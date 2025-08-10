Penktadienį oficialiai atidaryta naujai įrengta laisvalaikio zona prie Naujaprūdžio (Zyliškės) tvenkinio – tai gyventojų iniciatyva, surinkusi daugiausiai balsų 2025 m. Šakių rajono savivaldybės gyventojų iniciatyvų atrankoje!
Įgyvendinta svajonė gimė prieš daugiau nei dešimtmetį – tuomet pelkėtu buvęs tvenkinys buvo pradėtas tvarkyti Lekėčių seniūnijos iniciatyva. Seniūnija, drauge su bendruomene, ėmėsi didžiulių darbų: valė aplinką, genėjo krūmynus, valė dumblą, vežė smėlį – visa tai, kad ši vieta virstų patrauklia poilsio zona.
O šiemet, laimėjus Šakių rajono savivaldybės gyventojų iniciatyvų konkursą, įgyvendintas projekto tikslas – sukurti saugią ir jaukią poilsio vietą visai šeimai.
Įgyvendinus iniciatyvą:
- Įrengtas 15 metrų ilgio pontoninis lieptas;
- Pastatyta persirengimo kabina ir 5 gultai;
- Įrengta lauko sporto įranga;
- Įsigyti 2 vandens dviračiai, gelbėjimo ratas ir liemenės.
Neabejojama, kad ši vieta taps patraukliu traukos centru ne tik Lekėčių gyventojams, bet ir atvykstantiems lankytojams – čia bus galima ne tik ilsėtis, bet ir rengti šventes, varžybas, bendruomenės susitikimus.