Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnai, kartu su Kauno ir Vilniaus apygardų prokuratūrų prokurorais, išaiškino Kauno mieste veikusį pogrindinį klastotų cigarečių gamybos fabriką. Aptiktos nelegalios įrangos ir priemonių, pagamintų cigarečių ir tabako žaliavos vertė siekia apie 30 milijonų eurų.
Teisėsaugos operacijos metu sulaikyta 11 asmenų grupė, kaip įtariama veikusi nusikalstamame susivienijime, organizavo ir sistemingai vykdė žinomų gamintojų prekių ženklų ,,Marlboro“, ,,Camel“, ,,Prince“, ,,Winston“ cigarečių gamybą ir platinimą labai dideliais kiekiais.
Pirmasis pareigūnų operacijos etapas – išimti milžiniški kiekiai žaliavų ir brangi įranga
Š. m. birželio 6-10 dienomis atlikus kompleksą tyrimo veiksmų, policijos ir prokuratūros operacijos bei kratų metu iš neteisėtos apyvartos išimtos kelios tonos tabako žaliavos, 27 paletės (459 000 pakelių) nelegaliame fabrike pagamintų, svetimais prekių ženklais „Marlboro Gold Original“ bei „Camel“, „Prince“ ir „Winston“ pažymėtų cigarečių, 122 dėžės su cigarečių broku, 42 dėžės su tabako dulkėmis, 53 dėžės su tabaku, dideli kiekiai cigarečių pakelių ir jiems skirtų etikečių ruošinių, 20 palečių su cigarečių pakelių plėvele, 75 dėžės su cigarečių filtrais, 5 paletės su smulkintu tabaku bei 111 dėžių su tabako atliekomis.
Tyrimo duomenimis nustatyta, jog pogrindiniame klastotų cigarečių fabrike nusikalstamo susivienijimo nariai pagamino apie 6,5 milijonų įvairių prekių ženklų pažymėtų cigarečių pakelių, kurių vertė siekia daugiau kaip 28 mln eurų, o preliminariais vertinimais iš surastos tabako žaliavos būtų galima pagaminti dar apie 100 tūkstančių cigarečių pakelių, kurių vertė rinkoje siektų apie 0,5 milijonų eurų.
Kratų metu išimta pagalbinė cigarečių gamybos įranga bei priemonės: apie 1 tona dyzelinio kuro, galingas dyzelinis generatorius, skirtas generuoti nepriklausomą elektros energiją nelegaliam pogrindiniam cigarečių fabriko staklių veikimui, galinga cigarečių gamybos ir pakavimo linija, kurios pajėgumas siekia – iki 3 tūkst. cigarečių per minutę. Taip pat, išimti – filtro surinkimo įrenginys, prietaisai pakelio ir cigarečių bloko pakavimui bei kita pagalbinė įranga.
Anot ekspertų, didelio angaro viduje rasta įranga, gamykla galėjo didžiuliais kiekiais falsifikuoti žinomų gamintojų cigaretes. Pogrindiniame cigarečių gamybos fabrike veikė britiškos ir kiniškos modifikacijos cigarečių gamybos ir pakavimo įranga, kuri leidžia pagaminti iki 150 pakelių cigarečių per minutę.
Antrasis pareigūnų operacijos etapas – sulaikyti ir šio nusikalstamo susivienijimo lyderiai
Š. m. rugpjūčio 12 d., tęsiant stambaus mąsto policijos operaciją dėl nelegalaus cigarečių gamybos verslo, buvo sulaikyti šios nusikalstamos veikos organizatoriai – Ž.V. (gim. 1991 m.) bei V. J. ( gim. 1979 m.). Šiems bei anksčiau sulaikytiems asmenims skirta griežčiausia kardomoji priemonė – suėmimas. Dalis suimtų asmenų yra žinomi policijai – anksčiau jie yra teisti už analogiškas nusikalstamas veikas. Tikėtina, kad įtariamųjų ratas gali plėstis.
Laikėsi ypatingos konspiracijos
Kaip įtariama, nusikalstamo susivienijimo nariai, veikdami iš savanaudiškų paskatų ir siekdami neteisėtai pasipelnyti vykdant nusikalstamą veiką ekonomikai ir verslo tvarkai, naudojo įvairias konspiracines priemones, kurios buvo skirtos identifikuoti teisėsaugos institucijų naudojamas priemones ir taikomus slaptus veiksmus ir tokiu būdu išvengti jų galimo dėmesio, sulaikymų bei atsakomybės.
Nusikalstamo susivienijimo lyderiai subūrė kitus nusikalstamo susivienijimo narius, griežtai pasiskirstė užduotimis bei vaidmenimis, iš anksto planavo nusikalstamą veiką, laikėsi hierarchijos, kontroliavo kitus susivienijimo narius – GPS ir techninių (elektroninių) priemonių ieškikliais buvo tikrinami visi nusikalstamos veikos bendrininkai ir jų turimi daiktai, cigarečių gamybos – klastojimo procese paimamos jų asmeninės ryšio priemonės ir asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (pasai) bei kiti daiktai. Gamyklos patalpose buvo įrengtos slaptos gyvenamosios patalpos skirtos nusikalstamo susivienijimo nariams tiesiogiai dalyvaujantiems cigarečių gamyboje, minėtiems asmenims buvo kategoriškai draudžiama išeiti iš patalpų, naudotis asmeninėmis ryšio priemonėmis.
Taip pat buvo paskirtas konkretus nusikalstamo susivienijimo narys, atsakingas už kitų narių – dirbančiųjų priežiūrą, gamybos ataskaitų teikimą, bendravimą su į sandėlį produkcijos pasiimti atvykstančiais asmenimis, gamybai reikalingas medžiagas, maisto produktus ir kitus pragyvenimui reikalingus daiktus pristatančiais asmenimis. Buvo nustatyta griežta darbo ir bendravimo tvarka – cigaretes gaminantiems asmenims nurodyta vengti kontaktų su į sandėlį atvykstančiais asmenimis, o vilkikų vairuotojams buvo duotas nurodymas GPS signalų ieškikliu visada tikrinti transporto priemones, siekiant aptikti galimą policijos spec. techninę (sekimo) įrangą.
Siekiant nuslėpti dideles ir įtarimus galinčias sukelti elektros energijos sąnaudas prie gamybos linijos buvo prijungtas didelės galios dyzelinis elektros generatorius.
Užtikrinant nelegalioje gamykloje dirbusiųjų nusikalstamo susivienijimo narių kontrolę, saugumą, vykdė kontržvalgybą siekiant identifikuoti galimus teisėsaugos slaptus tyrimo veiksmus, patalpų išorėje buvo įrengtos vaizdo stebėjimo kameros, o patalpų rūsyje siekiant išvengti teisėsaugos galimo sulaikymo buvo įrengtas slaptas nelegalaus verslo darbininkų „pabėgimo“ tunelis.
Gresia ne vieneri metai nelaisvės
Lietuvos kriminalinės policijos biure pradėtas ir atliekamas ikiteisminis tyrimas pagal nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse požymius: nusikalstamas susivienijimas (BK 249 str. 1, 3 d.), neteisėtas disponavimas akcizais apmokestinamomis prekėmis (BK 1992 str. 3 d.), svetimo prekių ar paslaugų ženklo naudojimas (BK 204 str. 1d.) ir antspaudo, spaudo ar dokumento pagrobimas arba pagrobtojo panaudojimas (BK302 str. 1d.). Tyrimas atliekamas dėl 7 nusikalstamų veikų. Ikiteisminiam tyrimui vadovauja ir jį organizuoja Kauno apygardos prokuratūros prokurorai.
Siekiant atlyginti galimą žalą valstybei, galimam turto konfiskavimui ar išplėstinio turto konfiskavimui užtikrinti, įtariamiesiems apribota nuosavybės teisė į kratų metu iš jų paimtas transporto priemones, rastas pinigines lėšas ir nekilnojamąjį turtą.
Įtariamiesiems, padariusiems šias nusikalstamas veikas, gali grėsti laisvės atėmimo bausmė nuo trejų iki dvidešimties metų.
Šia operacija užkirstas kelias pavojingų žmonių sveikatai, nelegalaus, garsių prekinių ženklų gamintojų produktų klastočių patekimui į Lietuvos ir tarptautines rinkas bei apsaugota žmonių sveikata nuo galimo produkcijos šalutinio poveikio, o taip pat didelio masto žalos padarymui Valstybės biudžetui.
Lietuvos kriminalinės policijos biuro ir Generalinės prokuratūros bendras pranešimas spaudai