Ne vienam teko susidurti su situacija, kai išvykus kruopščiai planuotų atostogų ir vos atsipalaidavus kūnas tarsi pasako „ne“: ima skaudėti raumenis, sulėtinę tempą jaučiame tam tikrą diskomfortą, „kimba“ ligos.

Kineziterapeutas Artūras Čižas rekomenduoja aktyvia veikla mažinti streso kiekį: taip pavyks sumažinti fizinių problemų riziką per atostogas. Didžiausio kelionių organizatoriaus Baltijos šalyse „Novaturo“ komunikacijos vadovė Miglė Bielinytė atkreipia dėmesį, kad pasiruošti poilsiui taip pat padės išankstinis atostogų planas: išsirinkus norimų veiklų sąrašą bei suderinus visus kartu keliaujančiųjų poreikius, streso ir netikėtų situacijų vėliau bus mažiau.

Patirtas ilgalaikis stresas darbe gali sugadinti atostogas

Darbštumas ir produktyvumas itin svarbūs kasdieniame gyvenime, tačiau persitempę ir pagaliau nusprendę pailsėti staiga galime patirti tam tikrų nepatogumų. Kineziterapeutas, pilateso treneris Artūras Čižas sako, kad streso poveikis raumenims – daugialypis.

„Kai patiriame stresą, mūsų kūnas pereina į „kovoti ar bėgti“ režimą. Tuomet išsiskiria hormonai (pavyzdžiui, adrenalinas ir kortizolis), kurie paruošia mus susidoroti su suvokiamu pavojumi. Tai sukelia įvairius pokyčius organizme, įskaitant padidėjusią raumenų įtampą, sutrikusią kraujotaką, padidėjusį jautrumą skausmui ir kitus“, – vardija specialistas.

Vis dėlto, nereikėtų painioti trumpalaikio ir ilgalaikio streso. Psichologės Ugnės Juodytės teigimu, momentinis stresas gali būti naudingas, jis padeda įveikti virusus ir bakterijas, tačiau ilgalaikis mūsų imunitetą silpnina.

„Jei ilgą laiką gyvenome streso sąlygomis, išvažiavus atostogų gali išsiskleisti visa puokštė negalavimų. Tai lyg „spyruoklės“ efektas: kai įtemptai dirbame – ji tarsi suspausta, tačiau atsipalaidavus „iššauna“ su visa savo jėga. Atsipalaidavimo metu užpuolusios ligos, raumenų skausmai tikrai gali būti susiję su psichosomatiniais veiksniais, kai psichologinis stresas pasireiškia fiziniais simptomais. Kai kurie žmonės gali pastebėti atsiradusį fizinį diskomfortą ar skausmo pojūtį, kuris atsiranda dėl emocinės būklės. Pavyzdžiui, asmuo, kuris jaučia įtampą dėl darbo ar šeimos problemų, ir atostogų metu gali patirti galvos skausmus, raumenų įtampą, susidurti su virškinimo bei kitais sutrikimais“, – aiškina U. Juodytė.

Staigus perėjimas iš darbingo į atostogų režimą – šokas organizmui

Kineziterapeutas A. Čižas įvardija, jog minėtasis „spyruoklės“ efektas vyksta dėl įvairių organizmo pokyčių: kai atsipalaiduojame, sumažėja streso hormonų lygis, padidėja parasimpatinės nervų sistemos aktyvumas.

„Tai sukelia įvairius pokyčius organizme, tokius kaip sulėtėjęs širdies ritmas, sumažėjęs kraujospūdis ir raumenų atsipalaidavimas. Dėl to gali padidėti skausmo suvokimas, nes nebeegzistuoja fiziologiniai mechanizmai, kurie anksčiau slopino skausmo signalus. Be to, atsipalaidavę dažniau sutelkiame dėmesį į savo kūno pojūčius, todėl labiau pastebime skausmą ar diskomfortą, kuris anksčiau galėjo likti nepastebėtas“, – pasakoja specialistas.

A. Čižas taip pat išskiria dvi pagrindines priežastis, kodėl būtent atostogų metu susiduriame su raumenų skausmais, o ne aktyviai dirbant. Šiuo atveju svarbiausia atkreipti dėmesį į du veiksnius – miegą bei savo emocinę būklę.

„Atostogų metu dažnai daugiau miegame ir ilsimės. Nors tai naudinga bendrai sveikatai, staigus poilsio padidėjimas gali sukelti raumenų standumą ir skausmą. Taip yra todėl, kad raumenys pripranta prie reguliaraus judėjimo, o staigus jo nebuvimas gali sukelti raumenų atrofiją ir silpnumą. Taip pat ilgalaikis stresas ir nerimas gali sukelti raumenų įtampą, kuri savo ruožtu priverčia jaustis nemaloniai, patiriant kūno skausmą“, – teigia kineziterapeutas.

SPA malonumai ir paruoštas „planas B“

„Novaturo“ komunikacijos vadovė Miglė Bielinytė atkreipia dėmesį, kad verta išsamiau pasidomėti ir apgyvendinimo vieta, kurioje apsistosite atostogų metu: pavyzdžiui, kokias sveikatingumo ir atsipalaidavimo paslaugas ji siūlo ir kaip jos suderinamos su jūsų bei kitų keliaujančiųjų norais.

„Daugelio populiarių kurortų viešbučiuose (pavyzdžiui, Turkijos, Graikijos, Ispanijos, Italijos ir kitų mėgstamų krypčių) rasite gausų asortimentą paslaugų, kurios leis atsipalaiduoti jau pirmomis atostogų dienomis ir taip įsijausti į laukiantį poilsį. Tarkime, lankydamiesi Turkijoje, galite susiplanuoti tokią programą: išbandyti plačiai pagarsėjusias pirtis – hamamus, tuomet atsigaivinti baseine ar šalia esančiame paplūdimyje, o „desertui“ pasilepinti masažais. Verta pasidomėti ir aktyviomis veiklomis, pavyzdžiui, teniso bei golfo kortais, paplūdimiuose įsikūrusiais įvairių aktyvių pramogų ir sportų punktais. Daugelyje žymių kurortų rasite ir įvairias vandens pramogas, o norintiems ramesnio poilsio tiks pasivaikščiojimai po vaizdingus kraštovaizdžius, tai leis „pravėdinti galvą“, – teigia M. Bielinytė.

„Novaturo“ ekspertės teigimu, verta nepamiršti, kad keliaujant su kompanija, reikėtų iš anksto susiderinti skirtingus poreikius.

„Per atostogas tikrai nesinori įsitempti, tad streso padės išvengti lūkesčių valdymas. Rekomenduojama, kad dar prieš kelionę daugiau ar mažiau įsitrauktų visi besiruošiantys jai. Tokiu būdu pavyks geriausiai sutarti dėl kiekvieno individualių poreikių. Žinoma, pasilikite lankstumo ir erdvės improvizacijai. Tikėtina, kad atvykus atostogauti, turimą planą teks koreguoti. Tad nusimatykite „variantą B“: streso tikrai bus mažiau, kai nepavykus įgyvendinti pirminių kelionės idėjų, turėsite alternatyvų“, – pataria M. Bielinytė.

„Novaturo“ ekspertė primena, kad naudingais patarimais derinant skirtingus keliautojų poreikius visuomet gali pasidalinti profesionalūs kelionių organizatoriai: patarti, kuri apgyvendinimo vieta, ekskursijos ir kitokios veiklos tiktų labiausiai.

„Keliautojams atostogų metu patariame išbandyti naujas patirtis. Jos ypač aktualios, kai toje pačioje kryptyje esate ne pirmą kartą. Nauji įspūdžiai leis susikoncentruoti į buvimą „čia ir dabar“, tad mintys tikrai nenuklys į darbus ar namuose paliktą rutiną. Tai – išties vienas geriausių būdų atsikratyti streso ir kokybiškai pailsėti“, – rekomenduoja M. Bielinytė.

Tinkamai pasiruoškite poilsiui

A. Čižo teigimu, net ir prieš atostogas reikėtų pasidaryti šiokius tokius „namų darbus“, kad keliaujant netektų ieškoti gydomųjų gelių ar kitų skausmą malšinančių vaistų.

„Pirmiausia rekomenduočiau sukurti atostogų planą, kuriame būtų numatytas laikas ir atsipalaidavimui, ir fizinei veiklai. Tai padės sumažinti stresą ir nerimą, kurie gali būti neigiamų fiziologinių padarinių kaltininkai. Taip pat, likus kelioms savaitėms iki atostogų, stenkitės sumažinti darbe ir namuose patiriamo streso lygį. Tai galite padaryti deleguodami užduotis, pasakydami „ne“ papildomam krūviui ir skirdami daugiau laiko sau“, – pataria specialistas.

Kineziterapeutas priduria, kad atostogų metu nereikėtų visai atsisakyti fizinės veiklos, nes reguliarūs aktyvūs užsiėmimai padės sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti energijos lygį.

„Rekomenduočiau pasirinkti veiklą, kuri patinka ir kurią galima atlikti patogiu tempu. Pavyzdžiui, plaukimas, joga, ėjimas ar kita sportinė veikla gali padėti sumažinti raumenų „susukimo“ ar kitų streso sukeltų fizinių problemų riziką. Tai nebūtinai turi būti intensyvus užsiėmimas, ypač jeigu prieš atostogas aktyviai nesportavote“, – pataria kineziterapeutas.