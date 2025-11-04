Spalio 30 d. Marijampolės kultūros centro II aukšte susirinkusieji pasitiko šiltą ir jaukią kūrėjos Danutės Saukaitienės darbų parodą.
Autorė pakvietė pažvelgti į žolynus kitu kampu – kaip į kūrybinę medžiagą, gebančią atgyti žmogaus rankose ir virsti istorijomis, emocijomis bei formomis.
Parodos atidarymo metu netrūko nuoširdaus smalsumo, įkvėpimo ir susižavėjimo menininkės gebėjimu gamtos elementus paversti meno kūriniais. Tai – ne tik paroda, bet ir susitikimas su gyvybe, faktūromis ir natūralia kūrybos šiluma.
Paroda „Žolynų virsmas ir ne tik…“ veiks iki gruodžio 8 d.
Marijampolės kultūros centras, Vilkaviškio g. 2, II aukštas.