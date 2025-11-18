Lapkričio 15 d. Igliškėliuose (M. Krupavičiaus g. 36) pristatyta fotografo Vaido Karpavičiaus paroda „Laukinės tylos portretai“.
Ekspozicijoje – laukinės gamtos akimirkos, užfiksuotos meniniu žvilgsniu, atskleidžiančios tylų miško pasaulį ir jo gyventojų artumą.
Parodos atidarymo metu vyko ir bičių vaško žvakių gamybos edukacija, kurią vedė edukatorė L. Venckevičienė.
Dalyviai susipažino su natūralaus vaško savybėmis ir pasigamino savo žvakę.
Renginys sulaukė vietos bendruomenės ir svečių dėmesio – žiūrovai turėjo galimybę gyvai susitikti su autoriumi, aptarti kūrybą ir pasidalinti įspūdžiais.
Šaltinis: Marijampolės kultūros centras