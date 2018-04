Jau poryt susitinkame Akcijoje Darom Marijampolė 2018

Sveiki, akcijos Darom Marijampolė 2018 teritorijų koordinatoriai, entuziastai, žiniasklaidos atstovai, rėmėjai ir visi visi, kurie prisideda prie mus supančios aplinkos švarinimo, bei puoselėjimo.

Nors respublikinė akcija startuoja šeštadienį (balandžio 21 d. 10 val.) Marijampolėje jau tvarkomės nuo balandžio 18 dienos. Dalis Jūsų, daugiausiai tai švietimo įstaigų bendruomenės, teritorijas intensyviai tvarkys jau šį penktadienį, o patys atkakliausieji net ir dvi dienas iš eilės. Noriu iš karto pasidžiaugti, kad į 11-ąją akciją Marijampolės savivaldybėje jau užsiregistravo beveik trys su puse tūkstančio dalyvių, tai yra net tūkstančiu daugiau nei pernai metais, tai tik dar kartą patvirtina, kad esame neabejingi aplinkos išsaugojimui, o ir požiūris į teršiančius yra kur kas nepakantesnis. Dalyvavimas tokiose akcijose pamažu griauna išankstines visuomenės nuomones, ugdo ir kelia mūsų pačių savimonę.

Tradiciškai, po darbų, balandžio 21 d. 12 val. lauksime Jūsų Rygiškių Jono gimnazijos stadione, kur galėsime pasidalinti, akcijos įspūdžiais, pasivaišinti mūsų ištikimųjų akcijos rėmėjų: UAB „Mantinga“ ir UAB „Iceco“ skanėstais, kariškių virta kareiviška koše ir karšta žolelių arbata. Jeigu tvarkote teritorijas, kaimiškosiose savivaldybės seniūnijose, su savo bendruomene, organizacija, kolektyvu, nepraleiskite progos pasibūti lauke ilgėliau, pabendrauti, pasivaišinti suneštinėmis vaišėmis, nes sinoptikai pranašauja išties neblogą orą.

Svarbus priminimas visiems!

Nors per daugiau kaip dešimtmetį organizuojamų akcijų, Marijampolės savivaldybėje šiukšlinų vietovių sumažėjo, vis tik kai kur dar tikrai yra ką veikti. Prašome būti atsargius ir pasirūpinti savo bičiuliu ar kaimynu. Jeigu iš vandens nepavykta išimti plastikinio butelio, ant žemės pridaužyta stiklų, pastebėjote neuždengtą šulinį ar kitokią pavojingą vietą, nerizikuokite nei savo paties, nei draugo sveikata ar net gyvybe. Apie didžiules šiukšlių sankaupas, kurioms sutvarkyti būtų reikalinga papildoma techniką, informuokite Marijampolės savivaldybės administracijos aplinkos valdymo skyriaus vyriausiąją specialistę Reginą Pakrosnevičienę tel. (8-343) 90056, mob. (8-620) 78879 arba el. p. regina.pakrosneviciene@marijampole.lt

Dažnai nutinka taip, kad vos tik pasibaigus akcijai, sulaukiame pranešimų apie surinktas tačiau neišvežtas šiukšles. Taip nutinka dėl to, kad vos per kelias dienas šiukšlių vežėjas fiziškai yra nepajėgus taip greitai išvežti visų per akciją surinktų šiukšlių. Dėl to dažniausiai visas išvežimas užtrunka iki 2 savaičių. Labai prašome maišus su šiukšlėmis tvirtai užrišti ir sudėti į vieną arba kelias krūvas gerai matomoje ir privažiuojamoje vietoje (šalia kelio, prie antrinių žaliavų konteinerių ar panašiai), Ir tik tai tuo atveju jeigu po 2 savaičių pastebėsite neišvežtas šiukšles, informuokite organizatorius.

Kviečiame įamžinti akcijos akimirkas ir jas siųsti mums el. p. adresu saulius.lisauskas@marijampoleskc.lt o mes jomis pasidalinsime su visais, nes juk gražius darbus daryti – gera!

Linkime sėkmės!

