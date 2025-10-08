Kiekvienas narcizas – savitas: vieni spindi saulės geltoniu, kiti balti tarsi pavasario rytas, dar kiti – švelniai kreminiai ar auksu dvelkiantys.
Kviečiame visus – gyventojus, įmones, mokyklas ir darželius – atsinešti savo narcizų svogūnėlių ir kartu pasodinti juos Vytauto Didžiojo parke, kad pavasarį parkas pražystų ir džiugintų spalvomis.
Bus ir savivaldybės paruoštų narcizų, tačiau kiekvienas jūsų pasodintas svogūnėlis – ypatinga dovana miestui.
Spalio 10 d. (penktadienį) 10 val. Vytauto Didžiojo parkas
Padovanokime pavasario žiedus savo miestui – kad sužydėjus galėtume pasakyti: čia žydi ir mano narcizai.
Šaltinis: Marijampolės savivaldybės administracija