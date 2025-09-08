Iki šiol finansų įstaigų klientai, prieš atlikdami pinigų pervedimą, dažniausiai atidžiai peržiūrėdavo tik sąskaitos numerį, o gavėjo vardą įrašydavo daug nesigilindami. Visgi nuo spalio teks kruopščiai užpildyti abu laukelius, primena Lietuvos bankų asociacija (LBA).
Spalio 9 d. Lietuvoje įsigalios nauja tvarka: prieš patvirtinant pervedimą eurais į bet kurią euro zonos šalį, bankai ir kredito unijos privalomai tikrins, ar gavėjo vardas atitinka nurodytą sąskaitos numerį (IBAN).
LBA prezidentė dr. Eivilė Čipkutė pabrėžia, kad įsigaliojus naujai tvarkai elektroninėje bankininkystėje klientams bus rodomi įspėjimai, kai nurodyto gavėjo vardas ar pavadinimas nesutaps su sąskaitos numeriu. Pasak jos, tokius įspėjimus klientai gali gauti dėl priežasčių, kurios aktualios tiek gyventojams, tiek ir įmonėms.
Galimos įspėjimo priežastys
1. Nurodomas ne įmonės juridinis ar komercinis pavadinimas: nors kasdienėje kalboje įprasta vartoti trumpą prekės ženklo pavadinimą, kalbant apie bankines transakcijas po spalio 9 d., bus privalu naudoti oficialų juridinį arba komercinį įmonės pavadinimą su teisine forma (pvz., UAB, AB ar VšĮ).
Jei vietoje oficialaus pavadinimo bus įrašytas tik prekių ženklas ar jo trumpinys, sistema rodys neatitikimą. Todėl visuomet geriausia naudoti pavadinimą taip, kaip jis nurodytas sąskaitoje ar sutartyje.
2. Rašybos klaidos ir automatinės korekcijos: net vienas praleistas ar sukeistas simbolis, papildomas tarpas ar neteisinga raidė gali išprovokuoti sistemos perspėjimą. Nors bankų algoritmai gebės atpažinti ir „artimus variantus“, vartotojas vis tiek matys pranešimą apie galimą neatitikimą. Todėl saugiausia gavėjo vardą ar įmonės pavadinimą kopijuoti tiesiai iš oficialaus dokumento – sąskaitos ar sutarties – ir vengti taisymų.
3. Diakritiniai ženklai ir transliteracija: raidžių „ą“, „č“, „ę“, „ė“, „į“, „š“, „ų“, „ū“, „ž“ praleidimas arba rašymas be diakritikos (nosinių ir varnelių), taip pat pavardžių transliteracija iš kitų kalbų bankų sistemų taip pat gali būti traktuojama kaip neatitikimas. Kaip to išvengti? Patariama vadovautis ta pačia rašyba, kurią nurodo gavėjas ir jo bankas.
Su šia užduotimi susidoroti padės ir bankai bei kredito unijos, kurių sistemos naudos normalizacijos režimą ir tikrinimo procese eliminuos tam tikrus simbolius (kabutes, taškus ir pan.), o raides su diakritiniais ženklais, kai to reikės, keis į lotyniškus atitikmenis.
4. Santrumpos, prierašai ir netvarkingas formatas: jei bus naudojami skliaustai, kabutės, papildomi skyrikliai, vidiniai trumpiniai, kurių sistema neatpažįsta, el. bankininkystės sistemos taip pat rodys įspėjimus apie neatitikimą. Tad dabar – geras metas atnaujinti visus mokėjimų šablonus ir įsitikinti, kad juose nurodyti duomenys atitinka oficialius gavėjo rekvizitus.
5. Senas pavadinimas, pasikeitusi pavardė ir jungtinės sąskaitos: pervedimo gavėjo duomenų neatitikimą gali sukelti ir juridinio asmens pervadinimas, įmonių susijungimas ar fizinio asmens pavardės pasikeitimas. El. bankininkystės sistemos įspėjimą rodys ir tuomet, kai jungtinės sąskaitos atveju bus nurodomas tik vienas iš gavėjų. Kad tokių situacijų pavyktų išvengti, rekomenduojama reguliariai atnaujinti gavėjų sąrašus.
Pranešimai bus trijų tipų
Po naujųjų pokyčių gyventojai ir organizacijų atstovai, norintys atlikti bankinius pavedimus, išvys tris patikrinimų sistemos pranešimus – šie informuos apie:
- visišką duomenų atitikimą
- dalinį atitikimą
- neatitikimą.
„Jei skirtumai bus smulkūs, pavyzdžiui, skirsis diakritiniai ženklai, bus rodomas artimiausias atitikmuo. Tačiau tiek tokiu, tiek ir visais kitais atvejais rekomenduojama pašalinti visus įmanomus neatitikimus ir papildomai įsitikinti gavėjo vardo ar pavadinimo bei nurodyto sąskaitos numerio tikslumu. Tai bus papildomas saugumo veiksmas, kuris leis jaustis ramiau“, – pabrėžia E. Čipkutė.
Anot jos, banko įspėjimai apie lėšų gavėjo duomenų neatitikimus padės mokėtojams išvengti klaidingų mokėjimų, kai lėšos atsitiktinai pervedamos ne tam gavėjui, o bankams ir kredito unijoms tai leis geriau apsaugoti klientus nuo atvejų, kai pinigus išvilioja sukčiai, prisidengdami panašiais įmonių pavadinimais.
Ką daryti gavus įspėjimą?
LBA prezidentė atkreipia dėmesį, kad mokėjimo gavėjo duomenų tikrinimo priemonė skirta įspėti bankų ir kredito unijų klientus apie galimas klaidas ar neatitikimus. Vis dėlto galutinį sprendimą priims pats klientas – mokėjimą jis galės atlikti net ir gavęs sistemos pranešimą.
„Bankai ir kredito unijos negalės automatiškai užblokuoti pervedimo, net jeigu nurodyti duomenys nesutaps“, – pabrėžia E. Čipkutė.
Bankų atstovai pabrėžia, kad gavus el. bankininkystės įspėjimą dėl neatitikimo svarbiausia neskubėti. Patariama ramiai perskaityti pranešimą, dar kartą patikrinti rekvizitus patikimuose šaltiniuose, o prireikus – oficialiais kanalais paprašyti gavėjo juos patikslinti. Įmonėms rekomenduojama įdiegti išankstinę rekvizitų patikrą ir visuose sąskaitų šablonuose šalia prekės ženklo aiškiai nurodyti visą juridinį pavadinimą.
LBA taip pat primena, kad įsigaliojus naujai tvarkai kredito įstaigos nesiųs el. laiškų ar nuorodų su prašymais patvirtinti vardą ir kitą lėšų gavėjo ar siuntėjo informaciją. Visi pranešimai apie neatitikimus bus rodomi tik oficialiose internetinės bankininkystės sistemose ir mobiliosiose programėlėse, suvedus pervedimui būtiną informaciją. Todėl klientai raginami išlikti budrūs ir nepasiduoti galimoms sukčių manipuliacijoms.