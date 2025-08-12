Antradienį, Šakių JKSC sporto aikštynas ūžė nuo jaunatviškos energijos – „Jaunimo diena Šakiuose“ įsibėgėjo visu pajėgumu.
Aikštelėse vieni metė tritaškius krepšinio turnyre, kiti plušo tinklinio aikštelėje, dar kiti įsitraukė į kūrybines dirbtuves ar stalo žaidimus, o šalia netrūko muzikos ir geros nuotaikos.
Tarp rungčių netrūko ir netikėtų iššūkių – nuo komandos formavimo užduočių iki prevencinės viktorinos „Jaunystė be žalingų įpročių“.
Džiaugiamasi, kad Šakių socialinių paslaugų centro Atviras jaunimo centras sugebėjo suburti tiek daug jaunų žmonių, kur kiekvienas galėjo rasti savo vietą.
Šaltinis: Šakių rajono savivaldybė