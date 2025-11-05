Marijampolės savivaldybės jaunimo reikalų taryba šį kartą savo posėdį surengė neįprastoje vietoje – nariai rinkosi Marijampolės profesinio rengimo centre (MTEC). Vizito tikslas buvo artimiau susipažinti su centro veikla, apžiūrėti modernias mokymo erdves ir pabendrauti su centro atstovais apie jaunimui aktualias profesinio ugdymo galimybes.
Tarybos nariai turėjo progą pamatyti, kaip praktiškai įrengtos klasės, laboratorijos ir dirbtuvės leidžia mokiniams įgyti realių darbo įgūdžių bei pasiruošti karjerai dar mokyklos suole. Vizitas paliko itin gerą įspūdį – akivaizdu, kad MTEC nuosekliai investuoja į šiuolaikiškas mokymo priemones ir suteikia jauniems žmonėms puikias sąlygas mokytis pasirinktų specialybių.
Posėdžio metu Jaunimo reikalų taryba taip pat aptarė artėjantį padėkos renginį, kuriame bus pagerbti aktyviausi ir labiausiai Marijampolės jaunimui nusipelnę žmonės bei organizacijos. Buvo svarstomi ir tvirtinami nominacijų siūlymai, aptarta kandidatų atrankos tvarka bei renginio organizaciniai klausimai.
Jaunimo reikalų tarybos nariai džiaugėsi turiningu ir produktyviu susitikimu, galimybe geriau pažinti profesinio mokymo aplinką bei priimtais sprendimais, kurie prisidės prie prasmingo jaunimo įvertinimo ir motyvavimo.