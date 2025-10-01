2025 m. pavasarį Kalvarijos savivaldybės gyventojai buvo kviečiami teikti savo idėjas, kurias tais pačiais metais galėtų įgyvendinti savivaldybės administracija. Savivaldybės biudžete tam buvo skirta 60,0 tūkst. Eur. Surengus viešą gyventojų balsavimą internetu, įgyvendinti du projektai, surinkę daugiausia balsų iš pateiktų dešimties.
Kviečiama susipažinti su įgyvendintomis iniciatyvomis:
„Aktyvaus laisvalaikio erdvė Jungėnuose“. Gyventojų iniciatyva įrengta paplūdimio tinklinio aikštelė ir lauko treniruokliai su gimnastikos kompleksais. Įgyvendinus projektą, sudarytos sąlygos fiziškai aktyviai leisti laiką įvairaus amžiaus žmonių grupėms.
„Krepšinio aikštelės infrastruktūros gerinimas Tarprubežiuose“. Gyventojų iniciatyva krepšinio aikštelės danga pakeista į liejamą guminių granulių dangą, atitinkančią saugumo ir higienos normų reikalavimus. Sukurta infrastruktūra pagerino gyvenamosios aplinkos patrauklumą, paskatino gyventojų fizinį aktyvumą ir sveikatingumo veiklas.