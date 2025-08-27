Jeigu žinote arba pagrįstai įtariate, kad kažkas laiko ir (ar) neteisėtai disponuoja tam tikrais ginklais, ginklų priedėliais, šaudmenis, jų dalimis ar sprogmenimis, nedelsdami apie tai praneškite policijai.
Pranešti galite paskambinęs skubiosios pagalbos tarnybų numeriu 112 arba atvykęs į artimiausią policijos komisariatą.
Taip pat galite informaciją pateikti el. paštu [email protected] arba per Policijos elektroninių paslaugų portalą ePolicija.lt.
Svarbu pateikti kuo išsamesnę informaciją, nurodant svarbiausias aplinkybes: kas, kur, kada, kokie ginklai, šaudmenys ar sprogmenys galbūt neteisėtai laikomi, kodėl Jūs manote, kad šie ginklai ar sprogmenys laikomi neteisėtai, kada ir kokiomis aplinkybėmis Jums apie tai tapo žinoma.
Pranešimai yra labai svarbūs visuomenės saugumui užtikrinti, nes neteisėtai laikomi ginklai ar sprogmenys kelia rimtą pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai.
Kaip elgtis radus ginklą, ginklų priedėlius, šaudmenis, jų dalis ar sprogmenis
Radę ginklą ar šaudmenis, nedelsdami skambinkite policijai skubiosios pagalbos tarnybų numeriu 112 arba praneškite policijos įstaigai. Labai svarbu nurodyti tikslią radinio buvimo vietą.
Draudžiama rastus ginklus ir (ar) šaudmenis pernešti, pervežti ar kitaip gabenti į policijos įstaigą arba kitą vietą.
Radę sprogmenį ar įtartiną daiktą, elkitės atsakingai:
- Jo nejudinkite, nelieskite ir jokiu būdu nebandykite ardyti.
- Pažymėkite vietą, kad būtų lengviau ją rasti.
- Įspėkite aplinkinius, kad jie nesiartintų prie radinio vietos.
- Skambinkite skubiosios pagalbos tarnybų numeriu 112 ir nurodykite kuo tikslesnę radinio vietą.
Kol atvyks policija, užtikrinkite, kad kiti žmonės nepatektų į pavojingą teritoriją. Tik Jūs galite tiksliai nurodyti daikto buvimo vietą ir jį apibūdinti, todėl būkite saugiu atstumu, bet likite netoliese, kad galėtumėte suteikti reikiamą informaciją atvykusiems pareigūnams.
Saugokite save ir kitus – nejudinkite radinių ir neleiskite kitiems jų liesti ar gabenti!
Ginklų ir sprogmenų laikymo tvarką Lietuvoje reglamentuoja šie teisės aktai:
- Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas – nustato šaunamųjų ginklų, šaudmenų laikymo, laikymo sąlygas ir kontrolę.
- Lietuvos Respublikos sprogmenų apyvartos kontrolės įstatymas – reguliuoja sprogmenų gamybą, ženklinimą, licencijavimą, saugų laikymą ir kontrolę.
- Rastų ginklų ir (ar) šaudmenų įteisinimo ar perdavimo sunaikinti tvarkos aprašas – nustato asmenų pranešimų apie rastus ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis, jų dalis pateikimo, policijos pareigūnų veiksmų radus ginklus ir (ar) šaudmenis, patikrinimų dėl rastų ginklų ir (ar) šaudmenų atlikimo, įteisinimo ir perdavimo sunaikinti tvarką.
- Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse numatyta atsakomybė už nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus, susijusius su disponavimu ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis, sprogstamosiomis medžiagomis. Šio kodekso 253 straipsnyje numatyta atsakomybė ir už neteisėtą disponavimą šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis.
Taigi, už ginklų ir sprogmenų laikymą ar jų neteisėtą apyvartą neturint tam leidimo yra baudžiama, gali būti taikoma teisinė atsakomybė, įskaitant laisvės atėmimą.
Jei kyla abejonių ar turite klausimų, galite kreiptis policijos bendruoju telefonu +370 700 600 00, arba atvykite į artimiausią policijos įstaigą.