Kalvarijos savivaldybės administracija džiaugiasi galėdama prisidėti prie pačių pirmųjų jūsų kūdikio gyvenimo akimirkų. Visi tėvai, deklaravę gyvenamąją vietą Kalvarijos savivaldybėje ir registravę vaiko gimimą savivaldybėje, kviečiami atsiimti kūdikio kraitelį – simbolinę dovaną, skirtą naujagimiui.
Kraitelyje rasite naudingų ir mielų daiktų, kurie pravers auginant mažylį.
Svarbu! Norint gauti kūdikio kraitelį, yra dvi svarbios sąlygos: ne trumpiau kaip tris mėnesius iki kūdikio gimimo bent vienas iš tėvų turi būti deklaravęs gyvenamąją vietą Kalvarijos savivaldybėje ir kūdikio gimimas turi būti įregistruotas Kalvarijos savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriuje.
Kraitelis išduodamas iš karto po kūdikio gimimo įregistravimo.