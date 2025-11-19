Kalvarijos savivaldybės administracija informuoja, kad nuo 2025 m. lapkričio 20 d. keičiasi kelių maršrutų iš Kalvarijos autobusų stoties reisų laikai.
Pasikeitimai:
- Maršruto M5 „Kalvarijos AS–Gulbiniškiai II“ (keleivių vežimas toliau tęsiamas maršrutu M6 „Gulbiniškiai II–Marijampolės AS“) reisų tvarkaraštis papildytas nauju reisu 10.30 val.
- Maršruto M7 „Marijampolės AS–Gulbiniškiai II“ (keleivių vežimas toliau tęsiamas maršrutu M8 „Gulbiniškiai II–Kalvarijos AS“) reisų tvarkaraštis papildytas nauju reisu 9.55 val.
- Maršrute M5 „Kalvarijos AS–Gulbiniškiai II“ pakeistas 18.20 val. išvykimo iš Kalvarijos AS laikas į 18.30 val.
Nuo 2025 m. gruodžio 14 d. įsteigiamas naujas maršrutas M10 „Kalvarijos AS–Jungėnai– Kalvarijos AS“. Išvykimas iš Kalvarijos AS – 7 dienas per savaitę, išvykimo laikas iš Kalvarijos AS 9.10 val. ir 20.05 val. Antradieniais ir ketvirtadieniais (reisas 9.10 val.) maršrutas papildomas sustojimu Suvalkėliuose.
Šaltinis: Kalvarijos savivaldybės administracija