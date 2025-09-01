Kalvarijos savivaldybės švietimo įstaigos naujus mokslo metus pasitinka atsinaujinusios ir pasirengusios – visose įstaigose atlikti kosmetiniai ar kapitaliniai remontai, tvarkoma aplinka, puoselėjamos mokinių mokymosi ir poilsio erdvės. Numatoma, kad savivaldybės švietimo įstaigas 2025-2026 lankys 1263 vaikai.
- Kalvarijos gimnazijai įgyvendinant projektą „Tūkstantmečio mokyklos II“ mokykloje įrengta nauja 48 žiūrovų vietų kino erdvė ir 180 vietų renginių erdvė. Jose sumontuota profesionali vaizdo, garso ir apšvietimo įranga. Siekiant užtikrinti higienos normas mokomuosiuose kabinetuose, dalis mokyklos pastatų rytinių ir pietinių langų padengti plėvele, apsaugančia nuo saulės ir karščio. Įgyvendinant NŠA projektą „Ugdymo priemonės mokykloms, bus įsigytos priemonės, skirtos pradinių klasių STEAM ir gamtos mokslų STEAM laboratorijoms, taip pat technologijų mokslams.
- Sangrūdos pagrindinėje mokykloje nuo rugsėjo 1 d. pradeda veikti nauja ikimokyklinio ugdymo grupė, kurią lankys 14 vaikų. Šiems vaikams įrengtos naujos jaukios patalpos, įsigytos ugdymui reikalingos priemonės. Siekiant pagerinti švietimo pagalbos mokiniams teikimą, mokykloje įrengtas naujas logopedo kabinetas.
- Akmenynų pagrindinėje mokykloje atnaujinti administracijos darbo kabinetai, virtuvės patalpos, nupirkta naujų suolų. Pagerinta vaikų ugdymosi aplinka – naujai įrengta jauki biblioteka bei sensorinis kambarys.
- Jungėnų pagrindinėje mokykloje šiais mokslo metais pirmą kartą suformuota priešmokyklinio ugdymo grupė, kurią lankyti pasirinko 15 vaikų. Naujai ir jaukiai įrengtos grupės erdvės, nupirktos reikalingos ugdymosi priemonės. Mokykloje naujai įrengta biblioteka ir jau pastebimas teigiamas poveikis – knygų išdavimas padvigubėjo beveik dvigubai. Mokykla aktyviai bendradarbiauja su Marijampolės profesinio rengimo centru ir nuo rugsėjo 1 d. 9-10 klasių mokiniams sudarys galimybę mokytis ir Marijampolės profesinio rengimo centre pagal modulį „Nesudėtingų detalių jungimas“.
- Kalvarijos vaikų lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ atliktas koridorių remontas, kurie tapo šviesūs ir jaukūs, ypatingas dėmesys skirtas aplinkos gražinimui ir lauko erdvių įrengimui. Įrengtas psichologo kabinetas bei sensorinis kambarys. Taip pat numatytos patalpos, kuriose planuojama įrengti vaikams skirtą valgyklėlę, kur vaikams būtų sudaryta galimybė patiems įsidėti maisto, mokytis gaminti ir taip tapti savarankiškesniems.
- Kalvarijos meno ir sporto mokykloje ypatingas dėmesys skirtas sportui. Savivaldybės tarybos pritarimu buvo skirtos papildomos lėšos ir atliktas patalpų, esančių prie sporto salės, remontas – atnaujinti kabinetai, persirengimo kambariai, tualetai, dušai, įsigytos daiktų saugojimo spintelės Erdvės tapo šviesos, jaukios ir atitinkančios higienos reikalavimus.
Šaltinis: Kalvarijos savivaldybės administracija