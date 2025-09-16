Nepaisant Lietuvoje blogėjančios demografinės situacijos, Kazlų Rūdos savivaldybėje moksleivių ir darželinukų skaičius nuo 2021-2022 mokslo metų nuosekliai auga ir šiemet jau sugrįžo į 2015-2016 metų lygį. Mokslo metus Kazlų Rūdos savivaldybės darželiuose ir mokyklose šiemet pradėjo 1847 ugdytinių, o tai yra 159 daugiau nei prieš penkerius metus.
Kazlų Rūdos meras Mantas Varaška, sveikindamas dėl tokio rezultato visą švietimo bendruomenę, atkreipia dėmesį, jog apčiuopiamų rezultatų duoda pastangos daryti įtaką Kazlų Rūdos ir kitų savivaldybių tėvų pasirinkimams. Greta kitų priemonių yra ir švietimo įstaigų aplinkos gerinimas, geresnių sąlygų mokiniams ir darželinukams sukūrimas. Šiais metais Kazlų Rūdoje duris atvėrė nauja, moderni pradinės mokyklos sporto salė, kitais metais numatoma atverti naują darželio „Pušelė“ korpusą.
„Turime galimybių augti, todėl kalbamės su kitų savivaldybių gyventojais, taip pat tikimės, kad mūsų pokyčiai sudomins emigrantus, svarstančius apie galimybę sugrįžti į Lietuvą“, – sako Kazlų Rūdos meras Mantas Varaška.
Kazlų Rūdoje įsikūrusiame lopšelyje-darželyje „Pušelė“ kitais metais numatoma vieno pagalbinio pastato rekonstrukcija, po kurios „Pušelė“ turės tris papildomas ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupes, STEAM laboratoriją, patogius mokytojų kabinetus, modernias lauko edukacines erdvės.