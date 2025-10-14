Kazlų Rūda jau keli metai yra prisijungusi prie Vilniaus online taršos matavimo sistemos „Miesto plaučiai“.
Svetainėje http://miestoplauciai.kazluruda.lt/orotarsa/ visą parą yra galimybė stebėti esamą oro užterštumo lygį bei teršalų koncentracijas.
Taršos matuoklis Kazlų Rūdoje įrengtas miesto centre prie Mėnulio parko. Šis sensorius žemėlapyje matomas, kaip taškas, kurio spalva žymi realiame laike užfiksuotos aukščiausios koncentracijos teršalo krūvį.
Oro užterštumo lygis nustatomas atsižvelgiant į kietųjų dalelių, azoto dioksido, anglies monoksido, ozono, sieros dioksido, amoniako koncentracijų įvertinimus.
Taip pat šioje nuorodoje rasite informaciją apie teršalus, jų sukėlėjus bei sveikatos rekomendacijas pagal aukščiausią tuo metu užfiksuotą teršalo koncentraciją.