Rugsėjo 26 d. Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijoje vyko direktorės Irmos Spūdytės susitikimas su buvusiais gimnazijos vadovais. Į renginį atvyko buvę direktoriai Audrius Vaivada, Danguolė Botyriūtė ir Irena Raulinaitienė.
Prie pokalbio prisijungė gimnazijos tarybos pirmininkas Liutauras Paškauskas bei Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Ina Živatkauskienė.
Susitikimo metu prisiminti svarbiausi gimnazijos istorijos etapai, aptartas atskirų žmonių indėlis į gimnazijos pažangą, pasidalyta įžvalgomis apie dabartines švietimo aktualijas bei išsakyti lūkesčiai ateičiai.
„Tik kūrybinga, vieninga, aktyvi ir tikinti, tuo ką daro, bendruomenė gali pasiekti išsikeltų tikslų. O tokie susitikimai leidžia geriau suprasti organizacijoje vykstančius procesus ir drauge ieškoti sprendimų šiandienos iššūkiams“, – sakė direktorė Irma Spūdytė.
Gimnazijos tarybos pirmininkas L. Paškauskas pabrėžė, kad siekiant numatytų rezultatų ne mažiau svarbu yra aplinkinių palaikymas ir parama.
Baigiantis renginiui I. Spūdytė su buvusiais vadovais sutarė, kad šis susitikimas buvo pirmasis, bet ne paskutinis.
Informaciją pateikė Laurita Baubonienė