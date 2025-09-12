Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos mokytojų kolektyvą šiemet papildė nauji pedagogai. Vienas jų – biologijos ir matematikos mokytojas Giedrius Grinius, Prezidento Kazio Griniaus giminaitis.
„Prisijungti prie gimnazijos, pavadintos mano giminaičio vardu, man reiškia ne tik profesinį žingsnį, bet ir moralinę atsakomybę,“ – sako G. Grinius. Pasak jo, gimnazija ne tik saugo istoriją, bet ir perduoda jaunajai kartai Prezidento puoselėtas vertybes.
Naujasis mokytojas pabrėžia, kad jo tikslas – paneigti stereotipą, jog matematika ir biologija yra tik teoriniai mokslai. Jis planuoja pamokose parodyti, kaip šie dalykai siejasi su gyvenimu, ir skatinti mokinius nebijoti ieškoti atsakymų.
„Gyvename greitai besikeičiančiame pasaulyje, todėl svarbiausia – smalsumas ir nuolatinis mokymasis,“ – įsitikinęs pedagogas.
G. Grinius pripažįsta, kad pradėdamas naują etapą galvoja apie du esminius dalykus: kaip sudominti mokinius, kad pamokos netaptų tik dar viena pareiga, ir kaip sukurti ryšį su klase.
„Noriu, kad mano pamokos būtų patirtis, į kurią vaikai norėtų ateiti. Labai svarbu, kad jie nebijotų pasakyti, jei kažko nesuprato ar jiems reikia pagalbos,“ – teigia jis.
Mokytojo požiūrį į profesiją formavo dar studijų metais įstrigusi mintis, kad mokytojas pirmiausia yra duodanti, o tik po to imanti profesija. Jis tiki, kad tik atiduodamas energiją mokiniams, gali sulaukti jų aktyvumo, įsitraukimo ir augimo. Didžiausia motyvacija jam – darbas su vaikais, jų energija, žingeidumas ir noras mokytis.
Gimnazijos direktorė Irma Spūdytė tiki, kad nauji pedagogai savo žiniomis ir idėjomis prisidės prie ugdymo kokybės gerinimo. „Mums svarbu ne tik užpildyti laisvas darbo vietas, bet ir rasti žmones, kurie geba sudominti mokinius, įtraukti juos į aktyvų mokymąsi, ugdyti jų kritinį ir kūrybinį mąstymą bei puoselėja bendražmogiškąsias vertybes“, – sakė gimnazijos direktorė.