Pasibaigus Kazlų Rūdos miesto šventei, kuri vyks rugsėjo 6 d., šiemet specialus traukinys dalyvius parveš jau ne tik į Kauną, bet ir į Marijampolę.
UAB „LTG Link“ atsižvelgė į Kazlų Rūdos savivaldybės prašymą ir suplanavo du specialius traukinių reisus, kad šventės dalyviai galėtų patogiai grįžti namo. Traukinys iš Kazlų Rūdos į Kauną pajudės 00:26 val., jis stos Jūrėje ir Mauručiuose. Traukinys iš Kazlų Rūdos į Marijampolę išvyks 00:33 val., stos Vinčuose.
Kazlų Rūdos savivaldybė, skatindama tvarų judėjimą bei siekdama užtikrinti patogų susisiekimą šventės dieną, taip pat sumažinti automobilių srautą tą dieną mieste, apmokės kelionės bilietus šių traukinių keleiviams. Dėl bilietų į šiuos du traukinius gavimo tvarkos informacija bus pateikta papildomai.
Pernai Kazlų Rūdos miesto šventės dalyviai turėjo galimybę specialiu traukinio reisu grįžti į Kauną. Kazlų Rūdos savivaldybė atsižvelgė į gyventojų pageidavimus ir „LTG Link“ šiemet pateikė prašymą dėl specialaus traukinio ne tik Kauno, bet ir Marijampolės kryptimi.