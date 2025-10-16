Spalio 11 dieną kurortiniame mieste Druskininkuose vyko Lietuvos vaikų dziudo čempionatas, kuriame varžėsi iš įvairių šalies regionų atvykę trijų amžiaus grupių sportininkai (U9, U11, U13).
Iš viso šiame čempionate dalyvavo 534 dalyviai iš 40 įvairių organizacijų, pradedant sporto centrais, baigiant sporto klubais. Kazlų Rūdos sporto centrui atstovavo šeši Aleksandro Kolkatovo ugdomi dziudo imtynininkai. Kai kuriems sportininkams tai buvo debiutas. Nežiūrint į tai, visi kazlų rūdiečiai pasirodė puikiai.
Jauniausiųjų, U9 amžiaus grupėje ant tatamio svorio kategorijoje iki 26 kg kovėsi Luknė Kolkatovaitė ir Amelija Leonavičiūtė. Abi dziudo imtynininkės į dvikovas stojo skirtinguose pogrupiuose. Sportininkėms tai buvo pirmosios varžybos. Jose kazlų rūdietės parodė drąsą, norą laimėti, tačiau pritrūko patekimui į kitą etapą tiesiog varžybinės patirties. Jos sporto centro dziudo imtynininkės šiame čempionate ir pasisėmė. Nuo to ir prasideda ateities pasiekimų kelias.
A.Leonavičiūtė pirmą kovą pradėjo puikiai, ryžtingai atlikdama „Waza-ari“, t.y. dziudo veiksmas, kuris vertinamas puse pergalės. Ji sėkmingai atakavo varžovę ir parteryje, tačiau dėl jaudulio padarė lemtingą klaidą, kuria oponentė pasinaudojo ir išplėšė pergalę. Paguodos kovose ji sugebėjo įveikti net dvi varžoves.
A.Leonavičiūtei pavyko pademonstruoti techniką, kurią per trumpą laiką įsisavino Kazlų Rūdos sporto centro treniruotėse. Tik paskutinėje akistatoje dėl bronzos ji nusileido vyresnei varžovei ir galutinėje įskaitoje iškovojo penktąją vietą. Pasak trenerio A.Kolkatovo, toks debiutas šalies čempionate, kuomet iki bronzos pritrūksta vos vieno laiptelio, išties puikus.
Toje pačioje amžiaus grupėje kovojęs Tomas Leonavičius dėl 300 g. „viršsvorio“ turėjo kovoti svorio kategorijoje iki 34 kg su sunkesniais varžovais. Tokiomis sąlygomis kovojusiam kazlų rūdiečiui tai nesumažino drąsos, jis pademonstravo tvirtą charakterį ir įgijo svarbios varžybinės patirties.
U11 amžiaus grupėje, svorio kategorijoje iki 34 kg, į dvikovas ant tatamio kibo Mantas Beloded. Burtai nenusisekė ir jau pirmoje akistatoje jaunasis sporto centro dziudo imtynininkas susikibo su Lietuvos čempionu iš Kauno. Nors jame teko pripažinti varžovo pranašumą, paguodos kovose jis įveikė tris oponentus iš skirtingų šalies miestų.
Šios dvikovos M.Beloded pareikalavo daug jėgų ir paskutinėje kovoje dėl bronzos kazlų rūdietis nebuvo pilnai atsistatęs. Po įtemptos kovos jis turėjo pripažinti panevėžiečio pranašumą, taip iškovodamas penktąją vietą. Trenerio teigimu, M.Beloded pasirodymas iš esmės buvo labai neblogas. Juolab, kad šioje kategorijoje iš viso varžėsi 33 sportininkai.
U13 amžiaus grupėje Kazlų Rūdos sporto centrui atstovavo Gerda Degutytė. Svorio kategorijoje iki 52 kg ji dėl padarytos klaidos pirmoje kovoje nusileido varžovei, tačiau atsigriebė kitose dvikovose, laimėdama jas greitai ir užtikrintai. G.Degutytei iki bronzos pritrūko taipogi vieno laiptelio. Ji paskutinėje akistatoje nusileido varžovei ir iškovojo penktąją vietą.
Šioje amžiaus grupėje, svorio kategorijoje iki 42 kg, nudžiugino trenerį savo drąsa, ryžtingumu ir atkaklumu, bei demonstruojamu charakteriu Dominykas Miliūnas. Jis iš gausaus varžovų būrio iškovojo aukštą septintąją poziciją. Kazlų Rūdos sportininkas bendroje įskaitoje dvi dvikovas laimėjo, dvejose buvo priverstas pripažinti varžovo pranašumą. Atsižvelgiant į tai, kad D.Miliūno dar labai nedidelis sportavimo stažas, tai išties puikus rezultatas.
Pasak trenerio A.Kolkatovo, ne visada sportininkų pasirodymo kokybę galima matuoti vien medaliais. Sportininkų pasiekimai susideda iš daug komponentų ir visų jų išpildymą lemia ne tik kruopštus, nuoseklus ir sistemingas darbas treniruotėse, bet ir grūdinimasis varžybinėje veikloje.
Šia prasme visi Kazlų Rūdos sporto centro dziudo imtynininkai iš esmės pateisino lūkesčius ir laukia optimistinės perspektyvos. Na, o artimiausiu metu Kazlų Rūdos dziudo sportininkai rengiasi jau greitai prasidėsiančioms naujoms kovoms. Spalio 24-25 dieną Kėdainiuose vyks U12 vaikų, U14 jaunučių ir U16 jaunių Lietuvos čempionatas.