Marijampolės kino teatre „Spindulys“ įgyvendintas svarbus atnaujinimas – sumontuotas naujas vėdinimo agregatas, kuris užtikrins nuolatinį šviežio oro tiekimą didžiojoje salėje tiek kino seansų, tiek įvairių renginių metu.
Iki šiol veikusios senosios vėdinimo sistemos galimybės buvo ribotos, todėl ne visuomet pavykdavo užtikrinti komfortišką mikroklimatą žiūrovams. Vasaros metu kino salėje trūkdavo gryno oro, o šaltuoju metų laiku neretai jausdavosi per žema temperatūra.
Marijampolės savivaldybės vicemeras Artūras Visockis teigė, kad šis atnaujinimas, tai tiesioginis atsakas į kino teatro lankytojų pastabas ir jų išsakytus poreikius. Pasak jo, savivaldybei svarbu girdėti gyventojų nuomonę ir reaguoti į ją konkrečiais veiksmais, todėl buvo organizuotas viešasis pirkimas, siekiant įrengti šiuolaikišką, visus reikalavimus atitinkančią vėdinimo sistemą.
Jis pasidžiaugė, kad ši sistema leis sukurti komfortišką aplinką didžiojoje salėje visais metų laikais – tiek žiemos šaltį, tiek vasaros karštį žiūrovai nuo šiol pasitiks jaukiai ir patogiai.