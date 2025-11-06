Klausučių seniūnijoje trečiadienį vyko savivaldybės lygio funkcinės pratybos „Surinkimo punkto darbo organizavimas, paskelbus evakuaciją“. Jų tikslas – įvertinti seniūnijų pasirengimą organizuojant gyventojų evakavimą.
Pratybų metu treniruotasi, kaip reikėtų registruoti evakuojamus gyventojus, juos skirstyti į grupes, organizuoti maisto, vandens, medikamentų, pirmosios ir skubiosios bei emocinės pagalbos teikimą. Tikrinta, kaip reikėtų prižiūrėti įlaipinimą į transporto priemones ir išvykimą numatytais maršrutais, užtikrinti pagalbą asmenims su negalia, reaguoti į kylančią paniką ir t. t.
Ekstremalių situacijų operacijų centras (ESOC) taip pat treniravosi, kaip koordinuoti informacijos teikimą, priimti sprendimus dėl evakuacijos eigos, paskirstyti atsakomybę tarp institucijų ir palaikyti ryšį su seniūnijomis bei tarnybomis. Buvo vertinamas reagavimo greitis, komunikacijos efektyvumas ir gebėjimas užtikrinti sklandų veiksmų koordinavimą ekstremalios situacijos metu.
Pratybose dalyvavo Vilkaviškio rajono savivaldybės Administracijos direktorius Vitas Gavėnas, patarėjas, atliekantis savivaldybės parengties pareigūno funkcijas Robertas Fišeris, ESOC nariai, Klausučių seniūnė Judita Skystimienė, seniūnijos darbuotojai bei kitų Vilkaviškio rajono seniūnijų seniūnai ir specialistai.
„Tokio pobūdžio pratybos yra būtinos, nes jos leidžia įvertinti mūsų pasirengimą realioms ekstremalioms situacijoms. Džiugu matyti, kad tiek seniūnijų, tiek savivaldybės specialistai dirbo susitelkę ir atsakingai“, – savivaldybės lygio funkcines pratybas apibendrino V. Gavėnas.