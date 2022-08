Lietuvoje vis sparčiau augant elektromobilių skaičiui, daugeliui jau tapo aišku, kad didžiausią naudą iš keliavimo elektra varomomis transporto priemonėmis gauna tie, kurie turi galimybę įkrauti baterijas arba nuosavoje stovėjimo vietoje daugiabutyje, arba gyvena nuosavame name. Visgi ekspertai pastebi, jog neretai ties mintimi, kad užtenka tiesiog rozetės namuose, elektromobilių savininkų žinios ir pasibaigia – kitaip tariant, nėra išnaudojamos visos elektromobilio galimybės.

Elektra varomo transporto skaičiams augant, naivu tikėtis, jog visiems pakaks stotelių, kurios įrengtos viešose vietose. Būtina pasirūpinti tinkama įkrovos vieta namuose.

„Elektromobilių įkrovimo stotelių tinklas, deja, dar neauga taip sparčiai, kaip kad auga elektromobilių skaičius Lietuvoje. Todėl kone kiekvienam elektromobilių savininkui svarbu bus užsitikrinti ir įsirengti nuosavą automobilio įkrovimo vietą ir namuose. Renkantis įkrovimo stotelės sprendimą, svarbu atkreipti dėmesį į įkroviklio išmaniąsias savybes“, – rekomenduoja „ACC Distribution“ vadovas Marius Krupoviesas .

Standartiniai elektromobiliui gamyklos priskiriami mobilūs įkrovikliai įkrauna automobilį per 1 val. apie 15 km. Tokie, kaip kad pavyzdžiui „Wallbox“, šį darbą atlieka kur kas sparčiau: elektromobilį įkrauna nuo 5 iki 10 kartų greičiau.

Ir, pabrėžia žinovas, vien to, kad elektromobilis bus įkraunamas sparčiai namuose, neužtenka. Jis siūlo atkreipti dėmesį į patikimus gamintojus ir pasirūpinti, jog įkrovimo sprendimas būtų išmanus.

„Išmaniuosius įkroviklius galima valdyti nuotoliniu būdu per mobilią programėlę, tai palengvina automobilio įkrovimo valdymą išmaniaisiais įrenginiais. Išmanumo dėka taip pat galima suplanuoti įkrovimą, kai yra žemesni elektros energijos tarifai. Taip pat svarbu, renkantis įkroviklį namams, kad įrenginys teisingai paskirstytų elektros energijos apkrovą tarp namų ir automobilio, jog įkrovimas būtų kuo efektyvesnis, bet nepadidėtų elektros energijos sąnaudos“, – teigia ekspertas.

Tokie įrenginiai geba dalintis galia su namu, t.y. automobilio krovimui naudoja laisvą turimą galią, taip išvengiant galios didinimo, taupant kaštus ir bereikalingai neapkraunant elektros tinklo. Tiesa, turint saulės elektrinę, įkrovimo įrenginys gali naudoti tik jos pagamintą energiją, kuri nebus atiduota saugojimui į elektros tinklus ir už ją klientui nebus skaičiuojamas mokestis.

Tinka visiems gyvenimo atvejams

Karolis Kieras, UAB „Įkrautas“ vadovas, kalbėdamas apie vis dar garsiai besireiškiančius skeptikus, jog elektromobiliai yra tinkamiausia transporto priemonė tiems, kurie važinėja miestuose ir trumpus atstumus, pabrėžia, kad šiandien jau galima įsigyti elektromobilių, kurie viena įkrova nuvažiuoja 500 kilometrų ir gali būti įkraunami ypač greitai.

„Tokie elektromobiliai tinkami bet kuriam Lietuvos gyventojui, net ir tam, kuris daug keliauja. O jeigu mes kalbėtume apie vidutinio dydžio bateriją turinčius elektromobilius, galinčius nuvažiuoti 200-300 kilometrų, jie tikrai tiktų kasdieniams poreikiams patenkinti: pasiekti kitą miestą, kasdien važinėti į darbą ir įsikrauti baterijas tik kas kelias dienas“, – pasakoja jis ir sako, kad vieno atsakymo, kam labiausiai tinka elektromobiliai, nėra.

Išeitis gyvenantiems daugiabutyje

K. Kieras pasakoja, kad netgi daugiabučių gyventojai gali turėti paprastą būdą, kaip įkrauti savo elektromobilį nestoviniuojant eilėse prie viešų įkrovos stotelių arba nemokant brangiai už kiekvieną į bateriją „įkapsinčią“ kilovatvalandę.

„Jei turima nuosava parkingo vieta, galima įsirengti įkrovos stotelę. Jeigu gyventojas neturi savo nuosavos vietos, galima nesudėtingai įgyvendinti sprendimą pastatant viešą įkrovimo stotelę daugiabučio parkinge, kuria gali naudotis ir gyventojai, ir svečiai. Tokiu atveju stotelė nepriklauso gyventojui, o yra įmonės, tokios kaip „Įkrautas“, nuosavybė, kuri investuoja į elektromobilių įkrovos infrastruktūros plėtrą ir leidžia šia infrastruktūra naudotis daugiabutyje gyvenantiems žmonėms“, – apie galimybes pasakoja žinovas.

Anot jo, pastarasis sprendimas tampa vis populiaresnis, mat daugiabučio gyventojui nereikia investuoti savo lėšų, kad galėtų įsikrauti savo automobilį namuose.

Prisideda prie taupymo

„Kalbant apie kainas, reikėtų įsivertinti, kokią elektros kainą turite namuose. Pagal tai galima būtų spręsti, kiek kainuotų įsikrauti elektromobilį ir kiek tai būtų pigiau lyginant su įkrova mieste esančiose stotelėse. – aiškina K. Kieras. – Jei žmogus turi patrauklią elektros kainą, o gal net ir nuosavą elektrinę, įkrovimo stotelę turint namuose, elektromobilio baterijų papildymas gali būti dukart ar net daugiau pigesnis nei viešose įkrovimo stotelėse.“

Specialistas pabrėžia ir patogumą, mat kasdien dieną galima pradėti įkrautu elektromobiliu, visiškai nesvarbu, ar tai asmeninė, ar namų bendrijai priklausanti įkrovimo stotelė.

Sutaupyti lėšų padeda ir tai, kad elektromobilis turi gerokai mažiau judančių dalių nei vidaus degimo variklį turintis modelis, o tai reiškia pigesnę tokio automobilio eksploataciją. Be to, K. Kieras tiki, viena iš pagrindinių elektromobilių plėtros priežasčių mieste yra ir nemokamo parkingo galimybė, leidžianti per metus sutaupyti ne vieną šimtą eurų, jeigu dirbti tenka vietose, kur stovėjimas mokamas.

Pradžia – nuo 1400 eurų

Kaip aiškina žinovas, specialų įkrovimo įrenginį savo elektromobiliui galima turėti jau nuo 1400 eurų. Tiek, sako specialistas, mažiausiai reikia investuoti nuosavą namą turinčiam elektromobilio vairuotojui, norinčiam turėti dedikuotą išmanų įkrovimo tašką savo automobiliui. Daugiabutyje kaina prasideda nuo 1800 už projektą.

„Pagrindinis namų įkrovimo stotelės principas yra saugiai perduoti elektros energiją į automobilyje esantį inverterį. Kas reiškia, kad kraunantis iš paprastos rozetės viskas vyksta ir lėčiau, ir ne taip efektyviai, ir ne taip saugiai“, – akcentuoja specialistas.

Pasak jo, vien įkrovos greitis lyginant paprastą rozetę su dedikuotu įkrovimo įrenginiu gali skirtis iki 10 kartų, o būtent galimybė bateriją papildyti greitai – vienas labiausiai rūpimų klausimų elektromobilių savininkams.

„Tad išvada paprasta, kodėl vien rozetės neužtenka: įkrovimo stotelė, kaip kad „Wallbox“, leidžia įsikrauti ir greičiau, ir, svarbiausia, saugiau“, – aiškina specialistas.