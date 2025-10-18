Nors daugelis žino, kad suaugusiems ir vaikams galioja skirtingos vaistų vartojimo taisyklės, tačiau vaistininkai pastebi, jog klaidų pasitaiko gana dažnai.
Vaistinių tinklo „Camelia“ vaistininkė Indrė Šulskytė pasakoja, kad palikus vaistus ar net maisto papildus be priežiūros, davus netinkamą vaisto dozę ar formą, atžala gali susidurti su nemaloniais simptomais, apsinuodijimu ar netgi rimtesniais sveikatos sutrikimais. Tad ką turėtų žinoti tėveliai?
Skirtingi organizmai
Anot vaistininkės, visų pirma svarbu suprasti, kad suaugusio žmogaus ir vaiko organizmai yra labai skirtingi. Skiriasi ne tik amžius, ūgis, svoris, bet ir metabolizmas, jautrumas veikliosioms medžiagoms, reikalingų medžiagų ir kalorijų kiekis, mąstymas ir kiti fiziologiniai bei biologiniai niuansai. Todėl nepaisant to, kad atžala skundžiasi tais pačiais simptomais ar turi tą pačią diagnozę kaip suaugęs žmogus, be gydytojo ar vaistininko rekomendacijų, suaugusių vartojamų vaistų vaikui duoti negalima.
„Šiukštu nereikėtų vaikui duoti atsikąsti dalies tabletės, ar padalinti vaistų dozę „iš akies“. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį, kad ne visus preparatus galima skelti per pusę, sutrinti ar tirpinti skystyje. Kai kuriais atvejais vaistas gali tapti neveiksmingu, gali pakisti jo absorbavimas, padidėti šalutinių poveikių tikimybė. Svarbu prieš tai pasitarti su gydytoju ar vaistininku, kad būtų laikomasi visų saugumo garantijų“, – paaiškina I. Šulskytė.
Ji priduria, kad netgi skiriant vaistus panašaus amžiaus vaikams, gydytojai atsižvelgia į svorį, vystymąsi, augimą, organų sistemų veiklą. Nuo šių aspektų priklauso kaip organizmas priims vaistus ir kaip vaistas veiks pačiame organizme. Pavyzdžiui, vienas 2 metų amžiaus vaikas gali sverti vos 10 kg, o kitas – 15 kg, tad vaisto dozė bus skirtinga, nors vaikų amžius ir tas pats.
Vaistininkė primena, kad kai kurių veikliųjų medžiagų preparatai būna gaminami specialiai vaikams, pavyzdžiui, vaistai nuo kosulio, skausmo, temperatūros ar pilvo pūtimo. Pavyzdžiui, ibuprofeno veikliosios medžiagos dozė yra skaičiuojama 10 mg vienam kilogramui kūno svorio. Kadangi ši veiklioji medžiaga yra plačiai moksliškai ištirta, atitinkamas preparatų dozes galima skirti ir 3 mėnesių kūdikiams. Tačiau, vaistų forma jau būna kita – suspensijos ar žvakutės. Skirtingomis formomis ir dozuotėmis galima rasti ir vitaminų – dalis jų skirti būtent vaikams.
Vaistai ir vitaminai – ne saldainiai
Vaistininkė I. Šulskytė pastebi, kad vaikams taip pat labai svarbi vaistų ar maisto papildų išvaizda, skonis ir patogumas, todėl mažiesiems skirti preparatai neretai būna saldesni, įvairesnių spalvų ir formų: sirupai, kramtomos tabletės, guminukai, čiulpinukai, suspensijos, vandenyje tirpūs milteliai ar tabletės. Negana to, vaikams skirtų preparatų pakuotės įprastai atrodo žaismingiau, jose netrūksta spalvų ir piešinių.
„Ne kartą teko girdėti, kaip tėvams būna sunku įkalbėti vaikus išgerti reikalingus vaistus ar vitaminus, tad mažyliams priimtinesni preparatai palengvina tėvų kasdienybę ir padeda užtikrinti gydymo veiksmingumą. Vis dėlto, yra ir kita medalio pusė. Pasitaiko atvejų, kada vaikai tapatina vaistus ar maisto papildus su saldainiais, tad tėvai turi išlikti ypač atidūs“, – sako „Camelia“ vaistininkė.
Tam, kad nekiltų vaistų bei maisto papildų perdozavimo ar apsinuodijimo tikimybė, I. Šulskytė pataria visus sveikatai skirtus preparatus laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nematomoje vietoje, neleisti jiems patiems pasiimti reikalingos dozės. Pasak jos, taip pat reikėtų skirti pakankamai laiko atžalų edukacijai apie vaistus, vitaminus ir jų vaidmenį sveikatoje.
„Vaikai taip pat turėtų suprasti, kad gydymosi procesas reikalauja kantrybės bei pastangų, o vaistai ar vitaminai vartojami ne tada, kada norime, o tada, kada reikia. Tiek skanūs, tiek neskanūs vaistai turi būti vartojami su atsargumu ir atitinkamu požiūriu. Tinkamas tėvų pavyzdys čia gali turėti labai didelę naudą“, – priduria I. Šulskytė.
Vaistininkė atkreipia dėmesį, kad jei vaikui vartojant vaistus ar maisto papildus atsiranda nenumatytų reakcijų, pavyzdžiui, bėrimas, virškinimo sutrikimai, pykinimas, raumenų skausmai, kvėpavimo pasunkėjimas, mieguistumas, didelis nuovargis – būtina kreiptis į gydytoją.