Rūpinimasis automobilio švara yra ne tik estetikos, bet ir praktinio ilgaamžiškumo klausimas. Reguliariai plaunant automobilį, apsaugomas kėbulas, išsaugoma dažų danga, pašalinami aplinkos teršalai bei sumažinama korozijos rizika. Tačiau čia itin svarbų vaidmenį atlieka tinkamų priemonių pasirinkimas – o būtent automobilių šampūnas yra viena svarbiausių. Plauti automobilį su buitiniu plovikliu ar paprastu muilu – klaida, kurią vis dar daro nemažai vairuotojų. Nors atrodo, kad ploviklis yra ploviklis, iš tikrųjų automobiliui reikia visiškai kitokios priežiūros nei, tarkime, virtuvės paviršiams ar grindims. Štai kodėl reikėtų rinktis specialų automobilio šampūną.

Kas yra automobilių šampūnas?

Automobilių šampūnas – tai specialiai sukurta priemonė, skirta saugiai pašalinti nešvarumus, dulkes, purvą, vabzdžių liekanas, dervą ir kitus teršalus nuo automobilio paviršiaus. Jis sukurtas taip, kad nepažeistų lako, dažų dangos ar apsauginių sluoksnių, tokių kaip vaškas ar keramikinė danga. Skirtingai nei įprasti muilai, automobilių šampūnas turi subalansuotą pH lygį, kuris užtikrina, kad plovimo metu nenutrinsite ar neišsausinsite paviršiaus. Be to, šampūno sudėtyje dažnai būna švelnių paviršinio aktyvumo medžiagų, kurios padeda lengviau pašalinti nešvarumus be mechaninio trynimo.

Kodėl nereikėtų naudoti paprastų buities ploviklių?

Buitiniai plovikliai, tokie kaip indų plovikliai ar universalūs valikliai, turi visiškai kitokią sudėtį nei automobilių šampūnas. Jie sukurti tam, kad ištirpintų riebalus, baltymus, bakterijas ar kitokias buityje pasitaikančias medžiagas, tačiau kartu dažnai būna labai agresyvūs.

Štai kelios priežastys, kodėl netinkamas ploviklis gali pakenkti automobiliui:

Pažeidžia apsauginius sluoksnius. Vaškas, nano dangos ar keramika gali būti lengvai nuplauta stipriomis cheminėmis medžiagomis.

Kuo išsiskiria kokybiškas automobilio šampūnas?

Tinkamai pasirinktas automobilių šampūnas padės ne tik išlaikyti automobilį švarų, bet ir ilgiau apsaugoti jo paviršių. Štai keletas savybių, kurios išskiria kokybišką produktą:

Subalansuotas pH. Neutralus pH lygis leidžia išsaugoti esamus paviršiaus apsaugos sluoksnius.

Kai kurie šampūnai taip pat praturtinti apsauginėmis medžiagomis – vaško dalelėmis ar keraminėmis mikrodalelėmis, kurios suteikia papildomą blizgesį ir apsaugą nuo vandens bei purvo.

Kaip teisingai naudoti automobilių šampūną?

Norint pasiekti geriausią rezultatą, svarbu ne tik pasirinkti gerą šampūną, bet ir jį teisingai naudoti. Pateikiame pagrindinius žingsnius:

Automobilį nuplaukite vandeniu. Tai padės pašalinti dulkes ir stambesnes daleles, kurios gali subraižyti paviršių. Naudokite dviejų kibirų metodą. Vienas kibiras – su šampūnu, kitas – švariam skalavimui. Tai sumažina riziką vėl užnešti purvą ant kėbulo. Naudokite mikropluošto pirštinę arba švelnų kempinę. Tai leidžia švelniai nuvalyti nešvarumus. Automobilį plaukite nuo viršaus žemyn. Taip išvengsite to, kad purvas iš apatinių dalių pasiektų viršutinius paviršius. Nuskalaukite švariu vandeniu ir nusausinkite. Geriausia naudoti mikropluošto šluostę – ji sugeria vandenį ir nepalieka dryžių.

Kiek dažnai reikėtų plauti automobilį?

Nėra vienos universalios taisyklės, tačiau dažnis priklauso nuo vairavimo sąlygų, sezono ir automobilio spalvos. Tamsūs automobiliai greičiau susitepa ir matosi nešvarumai, tad juos dažniau tenka valyti.

Vasarą – pakanka kas 2–3 savaites.

Žiemą – rekomenduojama bent kartą per savaitę, ypač jei naudojami druskos mišiniai keliuose.

Po ilgesnės kelionės ar važiuojant per žvyrkelius – nedelskite plauti.

Kokius automobilių šampūnus rinktis?

Rinkoje gausu įvairių šampūnų, tačiau svarbu atsižvelgti į gamintojo patikimumą ir produkto sudėtį. Rekomenduojama rinktis produktus, kurie neturi stiprių tirpiklių, alkoholio ar rūgščių. Populiarūs prekės ženklai siūlo skirtingus variantus – nuo bazinių iki pažangių šampūnų su keramikinėmis ar vaško formulėmis.