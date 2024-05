Prieš vykstant į kelionę su šeima verta patikrinti automobilio būklę ir jo atskirus komponentus, o vasarą ypač daug dėmesio reikia skirti oro kondicionavimo sistemai. Tinkamai veikianti ir švari ši sistema užtikrins patogumą kelionės metu ir visų keleivių sveikatą.

Kondicionavimo sistemos svarbos nebereikia įrodinėti. Šiandien jau sunku įsivaizduoti automobilį be kondicionieriaus – jis yra vienas pagrindinių naujai gaminamų automobilių įrangos elementų. Be kondicionavimo sistemos neįsivaizduojame kelionių karštomis vasaros dienomis.

Automobilių remonto paslaugų paieškos platformos motointegrator.com atstovas Mindaugas Šerėjus sako, kad nors kondicionierius – didelis privalumas, reikia turėti galvoje, kad netinkamai eksploatuojama sistema gali kelti grėsmę mūsų gerai savijautai.

„Kalbame ne tik apie nemalonius kvapus, kurie gali iš jos sklisti, bet ir apie bakterijas. O jos yra labai pavojingos, nes jų nematome plika akimi. Bakterijos gali apsigyventi netinkamai prižiūrimoje kondicionavimo sistemoje ir kartu su oru patekti į keleivių plaučius, o tada jau kyla reali grėsmė sveikatai“, – atkreipia dėmesį M. Šerėjus.

Viena iš ligų, kurias sukelia bakterijomis užterštos kondicionavimo sistemos, yra legioneliozė – ūminė pneumonija, kylanti dėl bakterijos Legionella pneumophila. Apleista automobilio kondicionavimo sistema yra puiki vieta šioms bakterijoms plisti, nes jos gyvena drėgnoje aplinkoje, kurios temperatūra svyruoja tarp 20–55 °C.

„Reguliarus oro tiekimo sistemos valymas turi įtakos jos tinkamam veikimui. Sistemiškai valydami oro tiekimo sistemą neleidžiame joje susikaupti mechaniniams teršalams, plisti mikroorganizmams ar grybeliams. Taigi oro tiekimo sistemos valymas tiesiogiai lemia mūsų sveikatą ir užtikrina tinkamą ir saugų automobilio sistemų veikimą“, – teigia M. Šerėjus.

Kada valyti kondicionavimo sistemą, kad joje neliktų grybelių?

Jei dažnai keliaujate automobiliu su šeima arba esate alergiški, kondicionavimo sistemos valymas saugantis grybelių turi būti pirmas žingsnis atliekant pavasarinę automobilio būklės patikrą, nes po žiemos sezono oro tiekimo sistemoje gali susikaupti daug teršalų. Be to, rudens ir žiemos laikotarpis skatina drėgmės kaupimąsi, o tai yra ideali aplinka bakterijoms plisti. Be to, po žiemos gali sklisti nemalonus pelėsių tvaikas, kenkiantis ne tik mūsų kelionių patogumui, bet ir gerai savijautai.

„Kondicionavimo sistemos valymą, kad ji nebūtų užteršta grybeliais, ir patikrą geriausia atlikti du kartus per metus: pavasarį ir pakartotinai prieš žiemos sezoną, kai kondicionierius bus naudojamas salonui šildyti“, – pataria M. Šerėjus.

Pasak pašnekovo, pašildytas oras yra tiekiamas tais pačiais kanalais. O pavasaris ir vasara yra tas sezonas, kurio metu dažniausiai naudojamės kondicionavimo sistema, dažnai net nesuvokdami, kiek bakterijų galėjo joje susikaupti. Dėl to pašalinti grybelius yra nepaprastai svarbu siekianti užtikrinti gerą automobilio keleivių sveikatą ir savijautą.

Kodėl geriau valyti autoservise, o ne savarankiškai?

Dalis vairuotojų, norėdami sumažinti išlaidas, ryžtasi savarankiškai valyti kondicionavimo sistemos kanalus specialiomis putomis. Rinkoje jų galima įsigyti kaip aerozolio flakone su lanksčia žarnele. Žarnelė įkišama į ventiliacijos kanalus ir paleidžiamos putos. Be specialių įrankių tikimybė priemonę įpurkšti į visą sistemą yra labai maža: visuomet liks vietų, kurių žarnelė nepasieks, todėl dalis bakterijų nebus sunaikinta.

„Verta prisiminti ir tai, kad savarankiško ventiliacijos kanalų valymo metu vairuotojai dažnai pamiršta labai svarbią procedūrą – salono filtro pakeitimą. Šis filtras sulaiko ne tik ore esančius teršalus, druskos ir smėlio trupinėlius, bet ir drėgmę. Jo medžiaginiame įdėkle gali daugintis bakterijos. Dėl to, net jei grybeliai buvo gerai išvalyti iš ventiliacijos kanalų, nemalonus pelėsių kvapas automobilio kabinoje gali išlikti, o keleivių sveikata ir saugumu bus be reikalo rizikuojama“, – tvirtina M. Šerėjus.