Patalynė kūdikiui – labai svarbus pirkinys. Ką tik gimusio mažylio odelė yra gana jautri, tad nuo tinkamai parinktos patalynės didele dalimi priklauso jo ramus miegas. Be abejonės, svarbiausi patalynės atributai yra kaldros ir antklodės kūdikiams bei pagalvės. Daugelis tėvelių labai klaidingai galvoja, jog svarbu tik tinkamai parinkti patalynės užvalkalus. Tai netiesa. Ne ką mažiau svarbu ir tai iš ko pagaminta ta patalynė ir koks jos užpilas.

Kokia antklodė yra geriausia kūdikiui?

Renkantis antklodę ir pagalvę kūdikiams, labai svarbu iš kokios medžiagos ir užpildo ji pagaminta. Žinoma teisingiausia rinktis natūralius pluoštus, kurie neturi kenksmingų ir alergizuojančių medžiagų. Tai gali būti vilnos, medvilnės ar specialaus antialerginio mikropluošto užpildo patalynė. Patalynės užvalkalams, be abejonės geriausiai tinka medvilnė. Ji gali turi nedidelį kiekį sintetinių nekenksmingų priedų. Tai tikrai nieko baisaus.

Jeigu jūsų kūdikis yra alergiškas, būtinai pasirinkite antialerginę patalynę. Jos viršutinis sluoksnis gali turėti pusę kiekio medvilnės ir pusę – poliesterio. Užpilui puikiai tiks tuščiaviduris silikonizuotas poliesterinis pluoštas.

Labai svarbu, kad pirmoji patalynė kūdikiui būtų užvilkta. Vasarai ypač tai svarbu. Todėl, jog ši dalis liečiasi prie kūdikio tiesiogiai, tad patalynės komplekto medžiaga turi nedirginti jo odelės.

Daugelis mamų yra linkusios naudoti miegamuosius maišus. Tai tinka vežimėliui, bet namams toks pasirinkimas nėra geriausias. Tokie maišai, žinoma, labai patogūs, tačiau nepatartina jų vartoti dėl dviejų priežasčių: kūdikis gali uždusti, nes maišas pririštas prie lovos ir sutrauktas prie kaklo. Antroji priežastis, kad ir kaip keistai skambėtų, yra psichologinė: Vaikai greitai auga ir jų emocijos formuojasi žaibiškai, o galimybė mažai judėti beužmiegant ar pabudus gali susiformuoti nesaugumo jausmą.

Kokio dydžio antklodę patartina pasirinkti?

Be abejo, tai labai priklauso nuo lovelės dydžio. met antklodė neturėtų būti per maža, nes mažyliai spardosi ir miegodami. Tai reali grėsmė likti neužsiklojus ir sušalti. Tradiciškai vaikiškos antklodės būna 90×120, 110×140 ar panašių dydžių. Žinoma tai skirta patiems mažiausiems. Paaugusiems mažyliams galite pasirinkti ir suaugusiems skirtą antklodę. Svarbu, kad ji būtų kokybiška ie ne per sunki.