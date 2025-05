Dažnas lietuvis svajoja apie nuosavą namą su lauko terasa, kurioje galėtų leisti vasaros vakarus su šeima ar pasibūti su draugais. Tačiau ne paslaptis, kad, įrengiant terasas, kartais vis dar stengiamasi sutaupyti. Specialistai sako, kad tame nėra nieko blogo, tačiau taupyti reikia protingai ir vengti klaidų, kurių taisymas gali kainuoti labai brangiai.

„Visada rekomenduojame terasą įsirengti ne atskirais etapais, pasitaupant jiems pinigų, o visą iš karto. Geriau vieną kartą susimokėti daugiau, bet turėti kokybišką lauko terasą, kuria galėsite džiaugtis mažiausiai 10-15 metų“, – tikina įmonės „Terasa For You“ atstovas Kristijonas Margevičius.

Norint patikimo ir ilgaamžio rezultato, ekspertas pirmiausia rekomenduoja pasisamdyti patyrusius meistrus.

„Kartais žmonės taupydami renkasi savamokslius, kurie darbus atlieka taip, kaip patiems atrodo geriau. Nepatyrusių meistrų įrengta terasa pirmus metus gali atrodyti gražiai, tačiau po trejų ar ketverių metų išlenda įvairios problemos, matyti darbo brokas“, – sako jis.

Rekomenduoja viską įsirengti iš karto

„Terasa negali būti pigesnė nei 120 eurų už kvadratinį metrą. Mažesnė kaina rodo, kad pataupoma medžiagų ir darbų kokybės sąskaita. Standartinė šeimos terasa paprastai būna apie 15 kvadratinių metrų ploto, taigi tokiai terasai reikėtų skirti nuo 1800 eurų“, – skaičiuoja K. Margevičius.

Eksperto teigimu, blogiausia, ką galima padaryti, tai pirmiausia pasistatyti terasą, po to užsimanyti stoginės, o dar po kurio laiko – panorėti terasą įstiklinti. Tokiais atvejais padarytus darbus tenka ardyti ir perdaryti iš naujo, o tai kainuoja laiką ir pinigus, be to, nukenčia kokybė. K. Margevičiaus teigimu, jeigu turimų santaupų neužtenka, galima įsivertinti galimybę trūkstamą dalį padengti pasiimant vartojimo paskolą.

Finansavimą lauko terasų įrengimui teikiančio „GF banko“ Partnerių tinklo plėtros skyriaus vadovė Gražina Salmanovič sako, kad terasos įrengimas yra svarbus būsto pagerinimo etapas ir ilgalaikė investicija į gyvenimo kokybę. Jos teigimu, imti vartojimo paskolą gyvenamojo būsto patobulinimui bei aplinkos sutvarkymui – terasų įrengimui, aplinkos apželdinimui, langų ir stogų keitimui ir t. t. – tampa vis labiau įprasta.

„Vartojimo paskola gali būti panaudota tiek medžiagų įsigijimui, tiek įrengimo darbams. Svarbiausia – skaičiuojant terasos įrengimo sąmatą, iš anksto pasitarti su specialistais ir įtraukti į ją išlaidas visiems galimiems įrengimo darbams, atsižvelgiant į savo poreikius, sklypo specifiką ir t. t. Kad terasa džiugintų ne vienus metus, neverta taupyti kokybiškoms ir ilgaamžėms medžiagoms“, – kalba G. Salmanovič.

Imant vartojimo paskolą, „GF banko“ atstovas pataria atsakingai įvertinti savo finansines galimybes grąžinti paskolą, nusistatyti priimtiną įmokų dydį ir paskolos grąžinimo trukmę.

Terasų mados nuolat keičiasi

K. Margevičius sako, kad Lietuvoje egzistuoja tam tikros terasų mados. Pavyzdžiui, prieš dešimt metų daugelis rinkosi maumedžio terasines lentas, o šiuo metu populiarumo viršūnėje – termomediena. Tai aukšto slėgio garais apdorota mediena, išsaugojusi visas organines savybes, tačiau nesiplečianti nuo drėgmės, atspari oro sąlygoms, apsaugota nuo kenkėjų.

„Terasinių lentų kaina priklauso nuo ilgaamžiškumo ir medžiagos kietumo. Turintys mažiau lėšų renkasi pigesnes ir minkštesnes pušies termines lentas, tačiau aukso viduriukas šiandien yra uosio terminės lentos, kurios nėra labai brangios, tačiau uosis – kietas ir ilgai tarnaujantis medis. Svarbiausia nepamiršti bet kurią termiškai modifikuotą medieną du kartus per metus, pavasarį ir prieš žiemą, alyvuoti“, – pataria ekspertas.

Norintys ilgaamžiškesnių medžiagų renkasi WPC terasines lentas, pagamintas iš medienos plastiko kompozito, kurioms gamintojai suteikia 25 metų garantiją. Taip pat populiarėja plytelių terasos, spausto bambuko terasinės lentos. Lietuvoje randasi terasų ir iš ypatingu atsparumu pasižyminčių „Millboard“ terasinių lentų, tiesa, jų kaina kol kas – labai didelė.

Ar reikia atsiklausti kaimynų?

Įrengiant standartinę, 30 cm nuo žemės pakilusią terasą jokių leidimų nereikia, bet, eksperto teigimu, jeigu terasa įrengiama su stogine, jeigu ji statoma per mažiau nei metrą nuo kito sklypo ribos, reiktų gauti kaimynų sutikimą, kad vėliau nekiltų ginčų dėl užstojamos saulės šviesos ar vaizdo.

„Prieš įrengdami terasą, būtinai patikrinkite, ar po numatyta vieta nėra kokių nors komunikacijų – vandentiekio, elektros, interneto kabelio, dujų vamzdžio. Taip pat reikia žinoti, ar toje vietoje nėra susikaupusio vandens, duobių. Meistrus informuokite, jeigu terasa statoma ant vežtinio grunto, nes tokiais atvejais polius reikia betonuoti“, – kalba K. Margevičius.

Ekspertas kiekvienai terasai rekomenduoja įrengti stoginę.

„Stiklinti terasą nebūtina, tačiau nuo lietaus apsauganti stoginė jos amžių pailgins penkeriais ar dešimčia metų. Nors terasa su stogine bus dvigubai brangesnė, tačiau ir gerokai ilgaamžiškesnė. Be to, tokioje terasoje galėsime praleisti daugiau laiko, būsime mažiau priklausomi nuo mūsų orų“, – pažymi jis.