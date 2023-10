Ar pastebėjote, kad oranžinės spalvos vaisiai ir daržovės kelia nuotaiką? Ne veltui rudenį mėgaujamės aromatinga moliūgų spalva, o artėjant Šiurpnakčiui ruošiame žaismingas dekoracijas.

Jei išskobus moliūgą liko didelis dubuo jo minkštimo, dalį galima panaudoti tyrei ir ją užšaldyti, o iš likusios išsikepti pyragą: traški tešla, moliūgų ir svogūnų duetas, papildytas smulkintu šalaviju – toks derinys sužavės neįprastu skoniu. Sveikatai palankios mitybos konsultantė, gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė teigia, kad moliūgas, kaip itin vertingas maisto produktas, turi rasti vietą mūsų mityboje, o prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva pataria, kaip namuose ilgiau išlaikyti moliūgus ir kaip juos panaudoti.

Mažina rimtų ligų riziką, lėtina senėjimo procesus

Ryškią oranžinę spalvą moliūgui, pasak „Rimi“ sveikatai palankios mitybos konsultantės, gydytojos dietologės dr. Editos Gavelienės, suteikia beta karotenas, kuris yra puikus augalinis vitamino A šaltinis, itin reikalingas žmogaus regai.

„Šis vitaminas – galingas antioksidantas, itin reikšmingas akių sveikatai, galintis sumažinti kai kurių vėžio formų riziką, apsaugoti nuo širdies ligų, astmos ir sulėtinti senėjimo procesus. Kita akims naudinga medžiaga, randama moliūguose, yra zeaksantinas, jis apsaugo nuo su amžiumi susijusios geltonosios dėmės regeneracijos. Moliūguose gausu mineralinių medžiagų: kalio, vario, mangano, šiek tiek geležies. Be to, juose galima rasti praktiškai visų vandenyje tirpių vitaminų: dar ir C, E ar K, kuris itin reikalingas kraujo krešumui, kaulų būklei bei kitoms žmogaus organizmo funkcijoms palaikyti“, – apie moliūgų naudą pasakoja E. Gavelienė.

Ji priduria, kad moliūgas vertingas ir dėl maistinių skaidulų, jis mažai kaloringas, tad tinkamas norintiems kontroliuoti savo svorį. „Vertingos ir moliūgų sėklos, kuriomis galima skaninti salotas ar sriubas. Jos yra puikus maistinių skaidulų ir mononesočiųjų riebalų – omega-3 šaltinis, kurios yra svarbios gerai širdies sveikatai bei smegenų funkcijų palaikymui. Be to, jose yra amino rūgšties triptofano, kuris padeda pagerinti miego kokybę. Taigi, moliūgas yra vienas iš nedaugelio produktų, kuris įvairiais pavidalais privalo rasti vietą žmogaus mitybos racione“, – teigia gydytoja dietologė.

Moliūgų skanaukime ištisus metus

Pasak „Rimi“ komercijos operacijų vadovės Olgos Suchočevos, prekybos centruose moliūgų galima įsigyti ištisus metus – tiek sezono metu užaugintų Lietuvos ir aplinkinių šalių ūkininkų, tiek žiemą atvežtų iš tolimesnių šalių: „Pirkėjų mėgstami ir švelnaus skonio sviestiniai moliūgai, ir saldesni muskatiniai – jie tinka troškiniams, sriuboms, įvairiems kepiniams.“

Renkantis moliūgus parduotuvėje, ekspertė pataria ieškoti sunkesnių, su tvirta odele, be jos pažeidimų ir dėmių. „Jei nusipirkote ar gavote iš giminaičių didelį moliūgą ir norite jį ilgiau išlaikyti, reikėtų pasidėti jį sausoje, vėsioje bei tamsioje vietoje. Net jei neturite rūsio, galite jį laikyti balkone, tamsesniame kambaryje ar sandėliuke. Nedėkite moliūgo arti šildymo šaltinio ir apsaugokite nuo tiesioginių saulės spindulių. Prapjovus ir nesunaudojus viso moliūgo, jį reikia įvynioti į maistinę plėvelę ir laikyti šaldytuve, kitaip jis praras drėgmę. Norint moliūgą pasiruošti atsargoms, galima supjausčius jį kubeliais, iškepti orkaitėje, tada sutrinti į tyrę ir ją užšaldyti, taip pat trumpai apvirtus moliūgo kubelius galima užpilti marinatu ir užkonservuoti žiemai“, – pataria komercijos operacijų vadovė.

Ji primena, kad norintys sutaupyti prekybos tinklo „Rimi" parduotuvėse visoje Lietuvoje gali rasti daugiau kaip 600 prekių, kurių įprastos kainos yra bene žemiausios rinkoje, tad renkantis daržoves galima paieškoti pigesnių.

RECEPTAS

Moliūgų pyragas*

Patiekalui reikės:

2 skiltelių česnako;

1 šaukšto susmulkinto šalavijo;

1 šaukšto alyvuogių aliejaus;

1 kiaušinio;

1 šaukšto miltų;

Druskos ir pipirų pagal skonį.

Kaip gaminti:

Keptuvėje ištirpinkite sviestą, sudėkite svogūnus, česnakus, šalavijus, suberkite druską, pipirus ir kepkite ant vidutinės ugnies, retkarčiais pamaišydami, apie 20–25 minutes, kol svogūnai suminkštės ir taps auksinės spalvos. Palikite atvėsti.

Tuo tarpu moliūgą supjaustykite 5 mm storio griežinėliais ir apšlakstykite aliejumi. Įkaitinkite keptuvę ir kepkite moliūgą po 2–3 minutes iš kiekvienos pusės, kol jis suminkštės. Palikite atvėsti.

Ant lengvai miltais pabarstyto darbo paviršiaus atšildykite ir iškočiokite tešlos gabalėlius, sujunkite juos į vieną stačiakampį, kad gautųsi šiek tiek mažesnis už kepimo skardą lakštas. Perkelkite jį ant skardos. Užtepkite pusę svogūnų mišinio, palikdami 2,5 cm kraštelį. Ant viršaus uždėkite pusę moliūgo griežinėlių, išdėliokite pusę pjaustyto sūrio. Šiuos sluoksnius pakartokite, pagardinkite druska ir pipirais.

Likusią tešlą iškočiokite taip, kad išeitų šiek tiek didesnis lakštas. Įdarą aptepkite plaktu kiaušiniu ir ant viršaus uždėkite antrą tešlos gabalėlį. Apspauskite kraštus, kad įdaras neišbėgtų. Aptepkite viršų plaktu kiaušiniu.

Kepkite įkaitintoje iki 200 °C įkaitintoje orkaitėje 25–30 minučių ar ilgiau, kol pyragas išsipūs ir įgaus auksinę spalvą. Palikite šiek tiek atvėsti, tada supjaustykite griežinėliais ir patiekite.

Skanaus!