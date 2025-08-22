Šiandien Vilkaviškio rajono savivaldybėje apsilankė ypatingi svečiai – mototurizmo ralio komanda „Laukiniai vilkai“, jau rytoj atstovausianti mūsų kraštui „Ryterna Modul Mototourism Rally 2025“ renginyje.
Jau 15-ąjį kartą startuosianti intelektuali kelionė motociklais suburs apie 150 komandų ir daugiau nei 750 dalyvių iš visos šalies. Ralio misija – skatinti prasmingą, intelektualų keliavimą po Lietuvą, atrandant jos kultūros, istorijos ir gamtos vertybes.
Komandą Savivaldybėje pasitiko vicemeras Joris Juškauskas ir Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Renata Nausėdienė. Komandai įteikta Vilkaviškio rajono vėliava, simbolinės dovanėlės ir palinkėta sėkmės bei įkvepiančių atradimų.
„Džiaugiamės, kad mūsų krašto atstovai ne tik dalyvauja tokiame išskirtiniame renginyje, bet ir garsina Vilkaviškio rajono vardą visos Lietuvos kontekste. Linkime jums saugios kelionės, komandinės dvasios ir įkvepiančių atradimų!“ – linkėjo vicemeras Joris Juškauskas.
Vilkaviškio krašto vardą vyksiančiame renginyje garsins aštuonių narių komanda: Alvydas Čižauskas, Mindaugas Radzevičius, Mindaugas Jonavičius, Benas Radzevičius, Agnė Neiberkaitė, Arūnas Apanavičius, Jolanta Čižauskienė ir Paulius Valaitis.
Komandos nariai pasakojo, kad „Mototourism Rally“ jiems jau tapo neatsiejama vasaros tradicija – šiemet jie dalyvauja jau septintą kartą, o visi nariai – tikri šio renginio entuziastai. Anot jų, svarbiausia šiame ralyje yra galimybė atrasti dar nepažintas Lietuvos vietas, patirti bendrystę ir išlaikyti komandinę dvasią, kuri kasmet skatina grįžti. Jie kviečia ir kitus motociklų entuziastus prisijungti ir patiems patirti šį išskirtinį nuotykį.
„Mototourism Rally“ – tai ne greičio varžybos, o draugiškas ir intelektualus nuotykis motociklininkams, norintiems geriau pažinti Lietuvos paveldą. Ralio metu dalyviai keliauja po visą šalį, aplanko istorinius ir kultūrinius objektus, sprendžia organizatorių parengtas užduotis, bendrauja su bendruomenėmis ir dalijasi savo atradimais. Kiekviena komanda savarankiškai planuoja maršrutą – startuoti galima bet kuriame Lietuvos mieste, o visi finišuos Kaune, prie S. Dariaus ir S. Girėno paminklo. Kelionė trunka 10 valandų, per kurias tenka ne tik įveikti atstumus, bet ir kūrybiškai atlikti užduotis.
Džiaugiamasi, kad Vilkaviškio kraštui atstovaus vieninga, entuziastinga ir Lietuvą pažinti trokštanti komanda. Tegul kelias būna saugus, o įspūdžiai – įsimintini!