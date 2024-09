Kol dantys sveiki, bėdų patys neieškome, o į gydytojus dažniausiai kreipiamės tik tada, kai atsiranda skylutė ar akis bado kreivai sudygę dantys.

Tuo tarpu specialistai pataria vaikus pas odontologus nuvesti dar iki pirmojo gimtadienio. Kuo anksčiau bus nustatyta problema ir pradėtas gydymas, tuo jis bus paprastesnis, trumpesnis ir pigesnis.

Pas odontologą – iki pirmojo gimtadienio

„Vaikų dantys pradeda dygti apie šeštą gyvenimo mėnesį. Iki pusantrų metų jam jau būna išdygę 20 pieninių dantų, kurie sudaro visavertį pieninį sąkandį, o apie šeštuosius metus dygsta pirmieji nuolatiniai dantys. Todėl rekomenduojame pirmą kartą pas gydytoją odontologą apsilankyti iki pirmojo gimtadienio arba ne vėliau kaip pusė metų po pirmojo dantuko išdygimo.

Gydytojas įvertins dantų dygimą ir dantų priežiūrą, vaikutis susipažins su odontologine aplinka, o tėvai gaus individualias rekomendacijas, kaip taisyklingai prižiūrėti vaiko dantis, ir suplanuos būsimų apsilankymų grafiką profilaktikai ir prevencijai“, – kalba implantologijos ir odontologijos klinikos „Šypsena“ gydytoja odontologė Lina Pauliukonienė.

Jos teigimu, netaisyklingai suaugę žandikauliai yra pagrindinė kreivų dantų priežastis. Galima išskirti, kad netaisyklingos dantų padėties ir sąkandžio formavimuisi įtaką daro genetika (per mažas arba per didelis dantų skaičius žandikaulyje, platus viršutinis žandikaulis ir kitos žandikaulių anomalijos), ilgas čiulptuko naudojimas, piršto čiulpimas, lūpos prikandimas, kvėpavimas per burną, netaisyklinga liežuvio padėtis, rijimas, galvos padėtis miego metu ar netaisyklinga laikysena, taip pat – kai per anksti netenkama pieninių dantų.

„Į šias „raudonas vėliavėles“ dėmesį atkreipę tėvai turėtų nedelsdami konsultuotis su vaiką prižiūrinčiu gydytoju odontologu dėl galimų sprendimų ir sąkandžio korekcijų. Labai svarbu kuo anksčiau nustatyti ortodontines anomalijas ir paskirti tinkamą gydymą“, – kalba L. Pauliukonienė.

Plokštelė, breketai ar kapos?

Kyla klausimas, kokį ortodontinį gydymo būdą parinkti vaikams – dantų plokštelę, breketus ar dantų tiesinimo kapas. Pasak gydytojos, dantų plokštelės naudojamos 7-12 metų vaikams, kai dar galima koreguoti dantų lanką ir sąkandžio problemas, o breketų sistema – kai jau būna sudygę visi nuolatiniai dantys, apie 12-13 metus. Augantiems vaikams yra specialiai sukurtas 2 etapų gydymas tiesinamosiomis ORDOLINE kapomis.

„Tiesinant dantis kapomis, pirmuoju etapu plečiamas dantų lankas ir atveriama erdvė dygstantiems nuolatiniams dantims, o antruoju etapu – tiesinami nuolatiniai dantys. Palyginti su įprastais breketais, tiesinamosios kapos turi daug privalumų – jos yra nematomos, tiesinimas neskausmingas, rečiau reikalingas dantų šalinimas gydymo sėkmei užtikrinti, rečiau reikia lankytis kontrolinių vizitų, patogi burnos higiena namuose, nes kapos yra išimamos, be to, galima valgyti bet kokį maistą“, – vardija L. Pauliukonienė.

Koks dantų tiesinimo būdas tinkamiausias vaikui pagal amžių ir ortodontinę problemą, atsakys gydytojas ortodontas. Kaina priklauso nuo parinkto ortodontinio aparato tipo, paciento būklės bei gydymo trukmės. Pavyzdžiui, gydymo breketais kainą sudaro ortodontinio aparato kaina ir kontroliniai apsilankymai kas 1-2 mėnesius per visą laikotarpį.

„Gydymo kapomis kainodara tikslesnė, nes skaitmeninis gydymo planavimas prasideda dar pirminio apsilankymo metu, kai skaitmeninio skenavimo būdu informacija perduodama kapų gamintojui. Sudarius gydymo planą, pacientui pateikiama galutinė gydymo kaina ir gydymo trukmė, tai yra labai patogu planuojant šeimos biudžetą. Papildomi apsilankymai pas prižiūrintį gydytoją nekainuoja viso dantų tiesinimo kapomis laikotarpiu“, – aiškina L. Pauliukonienė.

Drąsina ir galimybė mokėti dalimis

L. Pauliukonienės teigimu, būtent galimybė patogiai atsiskaityti už gydymą dalimis, išskaidant mokėjimus nedidelėmis mėnesio įmokomis, dažnai nulemia tėvų ryžtą suteikti vaikams ortodontinį gydymą.

Medlizingo paslaugą teikiančio „General Financing banko“ Rizikos valdymo departamento direktorius Eimantas Palionis sako, kad paskola medicinos paslaugoms yra sprendimas tėvams, kurie supranta, kad atidėti ortodontinį vaikų dantų gydymą negerai, bet negali tam skirti didesnės pinigų sumos iškart. Turėdami galimybę už ortodontų paslaugas atsiskaityti išsimokėtinai, tėvai gali geriau paskirstyti savo išlaidas ir išvengti per trumpą laiką tenkančių didelių kaštų, atsiliepiančių šeimos biudžetui.

„Kreivi dantys nebelaikomi nereikšminga estetine problema. Žmonės vis daugiau dėmesio skiria savo ir savo vaikų sveikatai. Šiuo metu vidutinė „General Financing banko“ klientų išsimokėtinai įsigyjamų medicinos paslaugų, įskaitant ortodontinį gydymą, vertė siekia 2,2 tūkst. eurų, tačiau tam skiriamos ir 3-4 tūkst. eurų siekiančios sumos“, – pasakoja E. Palionis.

Dantų gydymas ortodontine sistema įprastai trunka nuo pusantrų iki dvejų metų. Ankstyvajame amžiuje, nešiojant plokšteles, gydymas vidutiniškai trunka nuo 8 iki 14 mėnesių. Pasak gydytojos odontologės L. Pauliukonienės, gydymo trukmė priklauso nuo paciento ortodontinės situacijos, amžiaus bei bendradarbiavimo su jį prižiūrinčiu gydytoju.