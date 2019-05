Krepšinio karštinė aplankė ir Marijampolę

Savaitgalį visi Suvalkijos (ir ne tik) keliai vedė į šio krašto sostinę – Marijampolę, nes čia gegužės 3-5 dienomis vyko abejingų nepalikęs „MKML-Mantinga krepšinio savaitgalis 2019“. Jau devintus metus iš eilės organizuojamas kulminacinis Marijampolės krepšinio mėgėjų lygos renginys šį kartą išsiskyrė tuo, jog sukėlė iki tol neregėtą komandų ir žiūrovų ažiotažą bei tapo pačiu populiariausiu ir labiausiai lankomu „Krepšinio savaitgaliu“ iš visų, kuriuos nuo pat 2011 metų organizuoja MKML. Bet apie viską iš pradžių.

Šiais metais lyga ir visa šventė žengė dar vieną žingsnį į priekį. Visų pirma kartu su pramoginių renginių profesionalais – „Scenos servisu” krepšinio aikštėje buvo įgyvendintas įspūdingas ir nevienos dienos planavimo ir montavimų darbų pareikalavęs techninis sprendimas, kurio metu virš parketo buvo iškeltas rombo formos kvadratas leidęs šviesas ir kitas spec. priemones išnaudoti maksimaliai ir sukurti profesionalios arenos įvaizdį.

Aplink krepšinio parketą buvo išdėlioti reklaminiai LED ekranai, kurie visas tris šventės dienas transliavo ir reklamavo šventės rėmėjus ir taip pat kūrė jaukią atmosferą, o viską užpildė

„Scenos Serviso“ įgarsintojų komanda su profesionalia įranga.

Šventės metu pasirodė ne vienas puikus kolektyvas: Šokių kolektyvai „Atenė“ (Šilutė), „Flash Dance“ (Kaunas), „LDance“ (Marijampolė), „Time to show“ (Marijampolė). Įspūdingą pasirodymą surengė ir vokalinis marijampoliečių ansamblis „Savito“.

Renginio metu ne vienas žiūrovas išėjo iš renginio nešinas rėmėjų įsteigtomis dovanomis, o karts nuo karto įkaitusią atmosferą tekdavo gesinti “ledų lietumi”, taip pat Lietuvos kariuomenės atstovai visus norinčius vaišino kareiviška koše ir arbata.

Šio renginio organizatoriai Devidas Jurkša (MKML vadovas) ir Tautvydas Bobina (MKML koordinatorius) džiaugėsi, jog šių metų šventė tapo pati įspūdingiausia, lankomiausia ir pačia sėkmingiausia iš visų kiek tik yra organizuota per visą Marijampolės krepšinio istoriją.

„Tai buvo beprotiškas renginys, kokio dar nėra buvę per visą Marijampolės krepšinio istoriją: rekordinis dalyvių, žiūrovų, pasirodžius atlikėjų skaičius. O taip pat šiais metais pirmą kartą lygos istorijoje renginį tiesiogiai transliavo Marijampolės televizija. Vos prasidėjus renginiui ir dar iki pat dabar sulaukiame be galo daug teigiamų atsiliepimų ir aukščiausių įvertinimų apie organizuotumą ir įdėtą darbą. Mums tai labai daug reiškia, nes visą širdį ir sveikatą, kurią atidavėme šiai trijų dienų šventei yra skirta jos dalyviams – komandoms, jų žaidėjams, ir už juos sergantiems žmonėms. Tokie įvertinimai skatina toliau kurti ir mąstyti, kaip šią šventę būtų galima pakelti į dar aukštesnį lygį. Žinoma, tokio didelio renginio negalėtume suorganizuoti dviese, prie šio renginio plušo daug žmonių, kurie atliko nematomą, tačiau labai svarbų darbą, kurio dėka viskas pavyko taip sklandžiai. Dėkojame visiems, prisidėjusiems prie šios šventės, kuri džiugina marijampoliečius ir kelia baltą pavydą kitų miestų krepšinio fanatikams. Kiti metai lygai yra 10-tieji– jubiliejiniai. Pažadame, kad iki lubų iškeltai kartelei pramušime stogą ir ją pakelsime dar aukščiau. Iki kito jubiliejinio sezono!“,- kalbėjo renginio organizatoriai.

Šiais metais šventė subūrė dar neregėtą mastą žmonių tiek į salę, tiek prie televizoriaus ekranų, tiek ir socialiniuose tinkluose.

Per tris renginio dienas portalą www.mkml.lt aplankė 1148 unikalūs lankytojai; Facebook‘e per tris dienas su švente susiję įrašai, nuotraukos ir vaizdo įrašai pasiekė tūkstančius žmonių (05.03 d. – 4’837 unikalūs lankytojai, 05.04 d. – 7’625 unikalūs lankytojai, 05.05 d. – 11’122 unikalūs lankytojai). Tiesioginę transliaciją per Marijampolės televiziją stebėjo mažiausiai keli šimtai žiūrovų (skaičius tikslinamas). O krepšinio salėse per visas dienas buvo pritraukta per daugiau nei 1800 žmonių.

Tradiciškai šventės metu buvo išaiškinti „A“ ir „B“ divizionų komandos prizininkės, o taip pat naujosios „Mantinga vaikų lygos“ prizininkės dvejose amžiaus grupėse.

„IGLIAUKA“ – MKML-MANTINGA A DIVIZIONO ČEMPIONAI

„AROTENA“ – MKML-MANTINGA A DIVIZIONO VICEČEMPIONAI

„VETERANAI“ – MKML-MANTINGA A DIVIZIONO III VIETOS LAIMĖTOJAI

„GRAŽIŠKIAI“ – MKML-MANTINGA B DIVIZIONO VICEČEMPIONAI

„KALVARIJA“ – MKML-MANTINGA B DIVIZIONO III LAIMĖTOJAI

„ŽSM-LIŪTUKAI“ – MANTINGA VAIKŲ LYGOS (2009-2010 M.) ČEMPIONAI

„NKA-PERLIUKAI“ – MANTINGA VAIKŲ LYGOS (2009-2010 M.) VICEČEMPIONAI

„NKA-ALYTUS-SCANDUN“ – MANTINGA VAIKŲ LYGOS (2009-2010 M.) III VIETOS LAIMĖTOJAI

„ŽSM-ERELIAI“ – MANTINGA VAIKŲ LYGOS (2006-2008 M.) ČEMPIONAI

„KADIS-MARIJAMPOLĖ“ – MANTINGA VAIKŲ LYGOS (2006-2008 M.) VICEČEMPIONAI

„NKA-PERLIUKAI“ – MANTINGA VAIKŲ LYGOS (2006-2008 M.) III VIETOS LAIMĖTOJA

„LEXUNA“ – MKML-MANTINGA B DIVIZIONO ČEMPIONAI

Į simbolinį turnyro penketuką buvo išrinkti:Ernestas Sederevičius ir Aidas Kuzminas (abu „Arotena“), Deividas Rinkūnas ir Karolis Pupinis (abu „Igliauka“), Antanas Montrimavičius („Veteranai“).

„MKML-Mantinga snaiperio 2019“ konkurse triumfavo debiutantų „Kapčiamiesčio“ komandos atstovas Domantas Margelis.

Marijampolės savivaldybės informacija