Šiuolaikinė medicina ir sveikatinimo metodai vis dažniau remiasi natūraliomis bei moksliškai pagrįstomis priemonėmis. Viena tokių – krioterapija. Tai procedūra, kurios metu visas kūnas arba tam tikros jo dalys veikiamos itin žema temperatūra. Nors skamba ekstremaliai, šalčio terapija tampa vis populiaresniu pasirinkimu tarp sportininkų, grožio specialistų ir žmonių, ieškančių alternatyvos vaistams ar ilgoms reabilitacijoms.

Pats terminas „krioterapija“ kilęs iš graikų kalbos žodžių „kryos“ (šaltis) ir „therapeia“ (gydymas). Taigi, krioterapija yra šalčio terapija, kurios tikslas yra natūraliai suaktyvinti organizmo savireguliacijos mechanizmus. Procedūros metu žmogus įžengia į specialią kamerą, kur temperatūra gali nukristi net iki –140 °C. Seansas trunka tik 2–5 minutes, tačiau poveikis juntamas dar ilgai po procedūros.

Šaltis suaktyvina kraujotaką, sumažina uždegimus, skatina endorfinų išsiskyrimą ir pagreitina audinių regeneraciją. Dėl šios priežasties krioterapija dažnai naudojama po traumų, intensyvių fizinių krūvių, esant sąnarių skausmams, miego sutrikimams ar odos būklės pablogėjimui. Be to, šis metodas ypač vertinamas dėl poveikio limfinei sistemai – pagerėja skysčių nutekėjimas, mažėja tinimas.

Ką sako krioterapijos atsiliepimai – reali patirtis

Šalčio terapija dažnai vertinama kaip ne tik efektyvi, bet ir maloni procedūra. Dauguma vartotojų teigia, kad jau po kelių apsilankymų jaučiamas didesnis energijos kiekis, geresnis miegas, sumažėjęs stresas. Krioterapijos procedūros atsiliepimai taip pat dažnai mini raumenų atsistatymo spartą po treniruočių ar fizinio darbo.

Moterys pabrėžia teigiamą poveikį odai – gerėja kraujotaka, oda tampa lygesnė, mažėja celiulito požymiai. Kai kuriems žmonėms krioterapija tampa net alternatyva masažui ar fizioterapijai, ypač jei ieškoma greito ir ilgaamžio rezultato be invazinių priemonių. Ši procedūra vertinama ir kaip būdas pagerinti psichoemocinę būseną – sumažinti nerimą, nuovargį ar net perdegimo simptomus.

Krioterapijos kaina

Paprastai vienas seansas kainuoja nuo 30 iki 60 eurų, priklausomai nuo pasirinktos klinikos, miesto ar pasirinktų papildomų paslaugų. Svarbu suprasti, kad viena procedūra retai sukuria ilgalaikį efektą. Rekomenduojama pradėti nuo 5–10 seansų kurso, kad organizmas priprastų ir būtų pasiektas maksimalus rezultatas. Longevety (ilgaamžiškumo) klinika „Syncclinic“ siūlo 10-20 seansų paketus ar apsilankymus poromis su didele nuolaida.

Kaina tampa dar priimtinesnė, kai vertinama kartu su teikiama nauda – mažesniu skausmu, geresne savijauta ir bendru gyvybingumu. Be to, tai viena iš nedaugelio procedūrų, kuri veikia giluminius organizmo sluoksnius be vaistų ar chirurginės intervencijos.

Ar krioterapija tinka kiekvienam?

Nors krioterapija laikoma saugia, prieš pirmąjį apsilankymą būtina pasitarti su specialistu, ypač jei turite širdies, kraujagyslių, kvėpavimo ar kraujo apytakos sutrikimų. Procedūra netinka nėščioms moterims, asmenims su atviromis žaizdomis, epilepsija ar sergantiems ūminėmis infekcijomis.

Visgi sveikam žmogui, kuris siekia pagerinti gyvenimo kokybę, atsigauti po streso, sumažinti raumenų nuovargį ar paspartinti reabilitaciją, šalčio terapija gali būti itin naudinga. Tai viena universaliausių natūralių priemonių, apjungiančių estetiką, mediciną ir bendrą sveikatos gerinimą.

Šalčio terapija yra daugiau nei madinga procedūra – tai giluminė organizmo atgaiva, pagrįsta šalčio galia. Vertinant krioterapijos atsiliepimus, tampa aišku, kad šis metodas padeda ne tik susidoroti su fiziniais simptomais, bet ir gerina emocinę būseną. O kai krioterapijos kaina tampa vis prieinamesnė, šią procedūrą gali išbandyti kiekvienas, ieškantis veiksmingos, tačiau natūralios pagalbos savo kūnui. Jei nori sumažinti stresą, atsigauti po krūvio ar tiesiog pasirūpinti savimi – šalčio terapija gali būti ta rami, šalta pradžia, kurios reikėjo.