Sekmadienį Kudirkos Naumiestyje vyko jauki ir bendruomenę subūrusi „Artumo šventė“, kurią organizavo Kudirkos Naumiesčio parapijos socialinės pagalbos centras.
Renginys prasidėjo šv. Mišiomis Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje, kur buvo meldžiamasi už globos namų gyventojus, jų artimuosius bei darbuotojus – tiek gyvuosius, tiek mirusiuosius.
Po mišių šventė persikėlė į socialinės pagalbos centro kiemelį. Čia visų susirinkusiųjų laukė širdį džiuginantis koncertas, bendruomenės nariams buvo įteiktos nominacijos, o šventinę nuotaiką dar labiau sustiprino bendri pokalbiai ir suneštinės vaišės.
„Artumo šventė“ – tai Kudirkos Naumiesčio tradicija, kasmet suburianti žmones artumui, bendrystei ir prasmingam pabuvimui drauge.