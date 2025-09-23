Pirmadienį paminėta Kultūros diena – ypatinga šventė, primenanti svarbiausias mūsų gyvenimo vertybes. Kultūra – tai menas, tradicijos, dvasinė darna, pagarba ir vienybė. Ji jungia žmones, formuoja mūsų tapatybę ir padeda geriau suprasti, kas esame.
Jau ketvirtus metus iš eilės Marijampolės savivaldybė kvietė kultūros bendruomenę siūlyti pretendentus „Kultūros kačių“ nominacijoms. Šių apdovanojimų tikslas – pagerbti ir paskatinti kūrėjus, kultūros bei meno darbuotojus, taip pat visus, kurie reikšmingai prisideda prie mūsų krašto kultūros kūrimo, plėtros, išsaugojimo ir sklaidos.
„Kultūra yra mūsų savivaldybės širdis – ji jungia žmones, skatina kurti, dalintis ir augti drauge. Šiandien, įteikdami „Kultūros kačių“ nominacijas, dėkojame tiems, kurie savo darbu, kūryba ir iniciatyvomis kasdien praturtina Marijampolės gyvenimą. Jūsų pastangos daro mūsų bendruomenę stipresnę, o savivaldybę – jaukesnę ir gyvesnę“, – sveikindamas susirinkusiuosius kalbėjo Marijampolės savivaldybės vicemeras Artūras Visockis.
Gražių žodžių kultūrą puoselėjantiems ir kuriantiems žmonėms negailėjo ir kiti sveikintojai: vicemeras Ričardas Bagdanavičius, Savivaldybės administracijos direktorius Nerijus Mašalaitis, Savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto pirmininkas Alvydas Zdanys bei Administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Loreta Matusevičienė.
Pirmoji „Kultūros katė“ su nominacija „2024 metų kultūros darbuotojas“ įteikta Jūratei Pajaujienei, Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos Lankytojų aptarnavimo centro vedėjai. Ji daugelį metų rūpinasi bibliotekos virsmu į gyvą bendruomenės centrą, organizuoja kultūrinius bei edukacinius renginius, projektus, kurie sulaukia aukštų įvertinimų. Jos dėka biblioteka tampa vieta, kur žmonės jaučiasi laukiami, o kiekvienas renginys praturtina Marijampolės kultūrinį gyvenimą naujomis žiniomis, idėjomis ir bendrystės patirtimis.
Antroji „Kultūros katė“ su nominacija „2024 metų sėkmingiausias kultūrinis projektas“ atiteko VšĮ „Marijampolės telekinas“ už projektą „Spindulio“ kinas po atviru dangumi. Ši iniciatyva suteikė galimybę įvairaus amžiaus ir socialinių grupių žmonėms nemokamai mėgautis lietuvišku kinu lauko erdvėse. Projektas ne tik populiarino nacionalinį kiną, bet ir priartino meną prie žmonių kasdienybės.
Trečioji „Kultūros katė“ su nominacija „2024 metų kultūros inovacijos“ įteikta Ramūnui Žemaičiui už „Gedimino pasažą“ – meno galeriją be durų. Ši inovatyvi viešosios erdvės galerija meną atvėrė visiems – kūriniai eksponuojami ant pastatų sienų, kiemuose, papildyti šiuolaikinio meno interaktyviais elementais. Tai drąsus sprendimas, integruojantis kūrybą į miesto kasdienybę ir kviečiantis žmones netikėtose vietose atrasti meną.
Ketvirtoji „Kultūros katė“ su nominacija „2024 metų etninės kultūros ir tradicijų puoselėtojas“ atiteko Eglei Alenskaitei, Marijampolės kultūros centro vyriausiajai specialistei etnokultūrai. Jos rūpestis ir nuoširdus darbas padeda gyvuoti folklorui, tautosakai ir liaudiškos muzikos tradicijoms. Eglė – folkloro ansamblio „Žvirgždė“ širdis ir įkvėpėja, perduodanti tautinį paveldą jaunajai kartai bei rodanti jo gyvą, kasdienę reikšmę.
Penktoji „Kultūros katė“ su nominacija „2024 metų kultūros mecenatas“ įteikta UAB „Art Glacio“ už nuolatinę paramą Marijampolės kultūros renginiams. Įmonės palaikymas padeda kurti jaukesnes šventes ir bendruomenišką atmosferą.
Padėkomis kultūros darbuotojus pagerbė ir LR Seimo narys Karolis Podolskis. Jos buvo įteiktos Danutei Kasparavičiūtei, Marijampolės kultūros centro Daukšių skyriaus kultūrinių renginių organizatorei, bei Virginijai Sagulinai, Marijampolės kultūros centro senjorų tautinių šokių grupės „Sidabra“ vadovei.
Po oficialios dalies susirinkusieji mėgavosi ypatingu koncertu. Scenoje skambėjo įspūdingas soprano, keturių tarptautinių konkursų laureatės Nomedos Kazlaus balsas, sukūręs tikrą šventės atmosferą.