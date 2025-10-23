Vilkaviškio rajono savivaldybė kviečia teikti siūlymus apdovanoti Vilkaviškio rajono nevyriausybines organizacijas „Gintarinė Bitė 2025“ nominacijų įteikimo ceremonijoje.
Siūlymai priimami iki 2025 m. lapkričio 11 d.
Anketą galite rasti čia: anketa
Skelbiamos keturios nominacijos:
- „Metų nevyriausybinė organizacija“ (Vilkaviškio rajone veikianti nevyriausybinė organizacija, kuri savo darbais, idėjomis, iniciatyvomis skatina žmonių sutelktumą, puoselėja savanorystę, ryžtu ir pasiekimais kuria ateities viziją).
- „Metų vadovas“ (Vilkaviškio rajone veikiančios nevyriausybinės organizacijos pirmininkas ar vadovas. Žmogus, iš kurio mokomės, asmenybė, įkvėpusi augti).
- „Metų bitininkas“ (Žmogus, organizacija, įmonė, kurie dosnia širdimi bendradarbiauja, rūpestingai palaiko, suteikia pagalbą įgyvendinant užsibrėžtus tikslus Vilkaviškio rajone veikiančioms nevyriausybinėms organizacijoms).
- „Metų bitė“ (Vilkaviškio rajone veikiančios nevyriausybinės organizacijos narys, kuris savo indėliu NVO veikloje gali būti pavyzdžiu ir įkvėpimu kitiems).
Šaltinis: Vilkaviškio rajono savivaldybė