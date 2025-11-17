Šeštadienį, 00:07 val. gautas pranešimas, kad Vilkaviškio r. Kybartuose, priešais Eitkūnų g. dega sutomobilių garažas (nepriklausantis namų valdai).
Atvykus ugniagesiams, garažų masyvų teritorijoje atvira liepsna degė sublokuoti garažai. 12 garažų sublokuoti į vieną mūrinį pastatą, stogas dengtas šiferiu.
Atlikta žvalgyba, atvira liepsna degė 3 garažai, 9 garažų stogai buvo pagauti liepsnos.
Gaisro metu išdegė 2 garažai su viduje buvusiais ūkio ir namų apyvokos daiktais.
Aprūko 4 garažai, nudegė 9 garažų stogai.
Šaltinis: PAGD prie VRM