Pasaulinio garso muzikos ikona, Kylie Minogue, sugrįžta į Lietuvą ir jau kitų metų birželio 20 d. surengs išskirtinį šou Kauno „Žalgirio“ arenoje. Šis koncertas yra dalis jos naujojo koncertinio turo „Tension“, kuris jau sulaukė milžiniško dėmesio visame pasaulyje. Australijos muzikos žvaigždė pristatys gerbėjams naujausius hitus, įskaitant dainas iš naujojo albumo „Tension“, kartu su populiariausiais hitais, lydėjusiais jos įspūdingą karjerą.

Bilietus į Kylie Minogue turo „Tension“ koncertą bilietų kasose ir internete bus galima įsigyti nuo spalio 18 d. 11 val. ryto. Dieną anksčiau (spalio 17 d.) įsigyti bilietus į renginį galės ir „Live Nation Lietuva“ klubo nariai. Užsiregistruoti į „Live Nation Lietuva“ klubą galima čia.

Kylie Minogue – tikra muzikos legenda, įrašinėjusi ir atliekanti hitus jau daugiau nei 35 metus. Karjerą pradėjusi kaip aktorė australų televizijos seriale „Neighbours“, ji netrukus tapo viena žinomiausių ir sėkmingiausių popmuzikos atlikėjų pasaulyje. Jos pirmasis singlas „Locomotion“ (1987) sulaukė milžiniškos sėkmės, o vėlesnė daina „I Should Be So Lucky“ pavertė ją tarptautine žvaigžde.

Kylie karjera pažymėta neįtikėtinais pasiekimais: daugiau nei 80 milijonų parduotų įrašų visame pasaulyje, 34 top 10 hitai Jungtinėje Karalystėje ir ne vienas įvertinimas, tarp kurių yra BRIT ir Grammy apdovanojimai. Ji taip pat yra pelniusi Aukso medalį už nuopelnus menui iš Didžiosios Britanijos karalienės Elžbietos II. 2023 m. išleistas singlas „Padam Padam“ greitai tapo sensacija ir sulaukė pasaulinio pripažinimo.



„Tension“ – tai energija ir emocijos, susijungusios viename koncerte, kuriame gerbėjai galės išgirsti ne tik naujas dainas, bet ir seniai pamėgtus kūrinius, tokius kaip „Can’t Get You Out of My Head“, „Love at First Sight“ bei „Spinning Around“. Kiekvienas Kylie koncertas garsėja išskirtiniu pasirodymų lygiu, įspūdingais scenos kostiumais ir nepriekaištinga choreografija – tai įvykis, kurio gerbėjai tikrai nenorės praleisti.

Vienintelis Kylie Minogue koncertas Lietuvoje, kurį pristato didžiausias renginių organizatorius Baltijos šalyse „Live Nation Lietuva“ įvyks 2025-ųjų metų birželio 20-ąją dieną Kauno „Žalgirio“ arenoje