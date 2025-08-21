Periodontitas yra lėtinė liga, kuri ja sergančiajam ilgai nesukelia pastebimų pasekmių. Visgi būtina žinoti, kad savalaikis periodontito gydymas užkerta kelią dantų netekimui ir širdies ligų rizikai Nuosavų dantų praradimo rizika kyla dėl to, jog periodontitas pažeidžia dantenas ir žandikaulio kaulą. Labai svarbu laiku pastebėti uždegimą ir stabdyti jo progresą, kuris turi neigiamos įtakos dantims, sąkandžiui, dantenoms ir bendrai viso organizmo būklei. Trumpai apžvelkime, kodėl, negalima delsti, kai pasireiškia pirmieji periodontito simptomai.
Periodontito pasekmės burnos sveikatai
Periodontito gydymas yra labai svarbus burnos ir viso organizmo sveikatai. Periodontitas, kaip ir kitos dantenų ligos, gali sukelti dantenų recesiją, kaulo nykimą, dantų paslankumą ar jų netekimą. . Be to, vis gausėja mokslinių tyrimų, patvirtinančių, jog periodontitas turi tiesioginės įtakos širdies ir kraujagyslių ligoms. Mikroorganizmai, kurie dėl uždegiminio proceso atsiranda burnoje, patenka į kraujotakos sistemą ir pasiekia kitus organus, tarp jų – ir širdį.
Be gydymo periodontitas progresuoja, uždegiminiai procesai paveikia šypsenos estetiką: dantenos „atsitraukia“, dantys atrodo pailgėję.
Periodontitas ilgai, rodos, nekelia didelių problemų. Pirmieji simptomai – blogas burnos kvapas, kraujo skonis burnoje, kraujuojančios dantenos. Iš pradžių tai atrodo kaip nedidelis diskomfortas, tačiau to pasekmės – negrįžtamos. Dantenų problemos ilgainiui ne tik apsunkina kramtymą, dėl prastos dantų estetikos ir blogo burnos kvapo darosi nejauku šypsotis ar kalbėti.
Efektyvus periodontito gydymas
Norint, kad periodontito gydymas būtų efektyvus, labai svarbu jį pradėti kuo anksčiau. Gydymu siekiama sustabdyti uždegimą ir apsaugoti dantenas bei dantis nuo pažeidimų. Ankstyvas periodontito gydymas leidžia kontroliuoti bakterijų poveikį ir užkirsti kelią žandikaulio kaulo nykimo procesui. Be to, laiku pradėtas gydymas yra paprastesnis, greitesnis ir mažiau skausmingas, leidžia pacientams išsaugoti natūralius dantis, nepakenkiant jų estetinei ir kramtymo funkcijoms.
Koks periodontito gydymo metodas bus taikomas, priklauso nuo ligos stadijos. Ankstyvose stadijose gydymui taikoma pakartotinė profesionali burnos higiena: pašalinamos bakterijos, dantys valomi specialiomis priemonėmis. Taip pat skiriamos specializuotos burnos priežiūros priemonės vartojimui namuose: gydomasis skalavimo skystis nuo uždegimo „IsoDent Paro Strong“ ar burnos skalavimo skystis nuo dantenų uždegimo „IsoDent Paro Medium“.
Vėlesnėse stadijose gali prireikti giluminio valymo ar net chirurginių procedūrų, prireikus gali būti atkuriamas kaulas. Periodontito gydymas yra neatsiejamas nuo reguliarių apsilankymų pas odontologą – tai ilgalaikis procesas.
Periodontito keliamos rizikos
Periodontito gydymas negali būti atidėliojamas, nes tai sukelia dantų netekimo riziką. Ilgai netaikant gydymo, prasideda kaulo nykimas ir dantenų recesija – dėl šių procesų vėliau gali būti neįmanomas pažangus dantų protezavimas ar dantų implantai.
Geriausia prevencija, norint išvengti šios lėtinės dantenų ligos, yra gera asmeninė burnos higiena. Būtina periodiškai atlikti profesionalią burnos higieną, kurios metu pašalinami dantų akmenys ir bakterijos, atliekama bendra dantų patikra.
Taisyklinga mityba, žalingų įpročių atsisakymas ir gera sveikatos priežiūra taip pat gali padėti sumažinti periodontito riziką. Vis dėlto nėra būdo visiškai apsisaugoti nuo šios dantenų ligos, todėl pastebėjus dantenų jautrumą, paraudimą ar kraujavimą labai svarbu to neignoruoti – tai gali būti pirmieji simptomai, o laiku pradėtas periodontito gydymas užkirs kelią dantų netekimui.