Grilio sezonas įsibėgėja – daugelis šią vasarą jau išbandė daugybę jo patiekalų, tačiau šbandykite tris maisto technologo siūlomus triukus. Anot jo, šios mažiau žinomos gudrybės pavers jus tikru grilio meistru.

Svogūnas – švariai kepsninei ir papildomam skoniui

Vilniaus paukštyno produktų kūrimo technologo Raimondo Čironio teigimu, gero ant grotelių kepto patiekalo paslaptis slypi ne tik kokybiškuose ir suderintuose produktuose.

„Svarbu ne tik pasirinkti kuo šviežesnę mėsą, gerai sunokusias daržoves, kuo natūralesnius padažus bei kokybiškus kitus reikalingus produktus, bet ir tinkamai paruošti kepsninę. Ją būtina išvalyti prieš naudojimą, o neretai ir kepimo metu, ypač, jei vieną po kito kepsite skirtingus patiekalus. Pridegę riebalai ar maisto likučiai gali sugadinti net geriausiai paruoštą mėsą, pakeisti jos skonį“, – teigia R. Čironis.

Anot jo, tokių situacijų išvengti padės paprasčiausias svogūnas.

„Perpjaukite svogūno galvą pusiau, vieną jos dalį pasmeikite ant iešmo ir lyg šepečiu ja gerai ištrinkite jau įkaitusias kepsninės groteles ar iešmus. Svogūno sultys ne tik akimirksniu nuvalys visus nešvarumus bei riebalus, bet ir paskleis puikų aromatą – jis mėsai suteiks papildomo skonio“, – sako maisto technologas.

Ką daryti, kad mėsa nepriliptų prie grotelių?

Kitas patarimas itin pravers tiems, kurie grilyje dažnai kepa liesą mėsą, pavyzdžiui, vištieną: filė kepsnelius ar net didkepsnį.

„Kepdami mažai riebalų turinčią mėsą, tam, kad ji neprikibtų, daugelis groteles papildomai ištepa riebalais. Tačiau to visai nereikia. Svarbiausia, paukštienos nedėti ant šaltų grotelių, o tuomet iškart į karštą kepsninę. Dėl staigaus temperatūrų pokyčio mėsa dažniausiai ir prikimba. Prieš kepimą būtinai įkaitinkite groteles ar kitus įrankius, ant kurių dėsite mėsą“, – sako R. Čironis.

Jis taip pat pataria mėsą versti tik vieną kartą – nekantriai kilnojama ir vis tikrinama ji taip pat gali prikibti.

„Normalu, kad iš pat pradžių mėsa truputį prilimpa prie grotelių, o vėliau nuo jų atšoka. Jei ją bandysite atversti per anksti, dalis mėsos liks prikibusi, be to, iš jos ištekės sultys. Jei viską darote tinkamai, tačiau mėsa vis tiek lengvai neapsiverčia, tuomet prieš kitą kepimą groteles pabandykite įtrinti perpjauta šviežia bulve“, – patarimu dalijasi R. Čironis.

Pasak maisto eksperto, šis triukas puikiai veikia, nes bulvėje esantis krakmolas groteles padengia natūraliai nelipnia plėvele.

Ledukas – itin sultingiems maltinukams

Jei savaitgalį ketinate mėgautis mėsainiais, R. Čironis jums taip pat turi patarimą.

„Gero mėsainio paslaptis yra geros kokybės, geriau malta mėsa, o ne faršas, šviežios bandelės ir traškios, sultingos daržovės. Taip pat – ne per ryškaus skonio padažai. Jei visa tai turėsite, beliks kepsninėje neišsausinti ir neperkepti mėsos paplotėlio. To išvengti visuomet padeda ledo kubelis. Tiesiog lengvai įspauskite jį į maltinuką ir kepkite. Ledas galiausiai ištirps, o jūs galėsite mėgautis itin sultingu mėsainiu“, – sako Vilniaus paukštyno ekspertas.

Jis pabrėžia, kad maltinukus geriausia kepti ne ant atviros ugnies, tačiau virš žarijų, o taip pat dalijasi naminių vištienos mėsainių receptu.

Naminių vištienos mėsainių su avokadais receptas

Reikės:

4 vnt. mėsainių bandelių;

450 g smulkintos viščiukų šlaunelių mėsos;

50 g džiūvėsėlių.

1 smulkiai supjaustyto svogūno;

2 skiltelių smulkinto česnako;

Saujos smulkintų šviežių petražolių;

1 arbatinio šaukštelio džiovinto raudonėlio;

Žiupsnelio juodųjų pipirų ir druskos;

1 sunokusio ir plonai supjaustyto avokado;

4 salotų lapų;

4 pomidoro griežinėlių;

Raudonojo svogūno griežinėlių (pagal skonį);

Mėgstamo padažo;

4 ledo kubelių.

Paruošimo būdas:

Į smulkintą vištieną sudėkite džiūvėsėlius, svogūną, česnaką, petražoles, raudonėlį, druską ir juoduosius pipirus. Masę gerai išmaišykite, padalykite į keturias lygias dalis ir iš kiekvienos suformuokite po mėsos paplotėlį.

Vištienos paplotėlius dėkite į įkaitintą kepsninę ir į kiekvieno vidurį įspauskite po ledo kubelį. Maltinukus kepkite maždaug po 4–5 minutes iš abiejų pusių, kol jie gražiai apskrus ir iškeps.

Kol paplotėliai kepa, kiekvieną bandelę perpjaukite per pusę ir lengvai paskrudinkite.

Vieną bandelės pusę patepkite mėgstamu padažu, tuomet uždėkite salotos lapą, vieną pomidoro ir keletą raudonojo svogūno griežinėlių. Ant viršaus uždėkite iškepusį mėsos paplotėlį, o ant jo – keletą avokado skiltelių.

Mėsainį uždenkite viršutine bandelės dalimi ir mėgaukitės.