Ar namuose turite daiktų, kurie vis dar geri, bet jau nebenaudojami? Gal stalčiuje guli dar veikiantis skrudintuvas, lentynoje – knygos, kurios galėtų nudžiuginti kitus, ar kampe – mažas staliukas, laukantis naujo šeimininko? Tokie daiktai gali pradėti naują gyvenimą – užtenka juos atnešti į „Daiktų pasidalytuves“.
Ši iniciatyva, kurią įgyvendina Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras (MAATC), kviečia kiekvieną gyventoją atsakingai pažvelgti į vartojimą ir daiktų vertę.
Kasmet sąvartynuose atsiduria didžiuliai kiekiai daiktų, kurie galėtų būti panaudoti pakartotinai ar perleisti į naujo šeimininko rankas. „Daiktų pasidalytuvės“ suteikia galimybę šiuos daiktus „prikelti“ naujam gyvenimui, o kartu mažinti atliekų kiekį bei saugoti aplinką.
Čia kiekvienas gali palikti tai, ko nebereikia, ir pasiimti tai, kas dar gali praversti. Be jokių mainų, be kainos – tik iš nuoširdaus noro dalintis.
Marijampolėje „Daiktų pasidalytuvės“ veikia Vokiečių g. 10, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėje.
Gyventojai kviečiami atvežti nenaudojamus, bet dar geros būklės daiktus antradieniais–penktadieniais nuo 9.00 iki 18.00 val., o šeštadieniais – nuo 9.00 iki 15.30 val.
Atsiimti daiktus galima kiekvieną ketvirtadienį nuo 9.00 iki 17.00 val.
Atnešti galima įvairius, dar tinkamus naudoti daiktus: baldus, buities reikmenis, knygas, žaislus, smulkią techniką, laisvalaikio priemones. Svarbiausia – kad jie būtų švarūs, tvarkingi ir veikiantys.
Drabužių, avalynės ar sugadintų, netvarkingų daiktų pasidalytuvės nepriima.
Pasidalinti daiktu – mažas gestas, bet turintis didelę prasmę. Juk kiekvienas toks veiksmas reiškia mažiau atliekų sąvartyne, daugiau atsakingumo ir daugiau džiaugsmo mūsų bendruomenėje.
Dalinkimės daiktais, dalinkimės gerumu.
Daugiau informacijos – facebook.com/DaiktuPasidalytuves