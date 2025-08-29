Nuo šiol pacientai, norėdami gauti receptą lėtinių ligų gydymui, neprivalo kiekvieną kartą registruotis pas šeimos gydytoją. Slaugytojai, dirbantys šeimos gydytojo komandoje, gali pratęsti gydytojo paskirtą gydymą ir išrašyti receptą vaistams, jei paciento būklė yra stabili.
„Šiuo žingsniu stengiamės didinti pasitikėjimą slaugytojais ir jų kompetencijomis. Slaugytojų teisė pratęsti gydymą leidžia pacientams greičiau ir patogiau gauti reikalingus vaistus, prisideda prie eilių pas šeimos gydytoją bei jiems tenkančios administracinės naštos mažinimo. Tuo pačiu stiprinama šeimos gydytojo komanda ir gerinamas paslaugų prieinamumas“, – sako sveikatos apsaugos ministro patarėja Jurgita Platakytė.
Šeimos gydytojo komandoje dirbantis slaugytojas, vadovaudamasis gydytojo rekomendacijomis, gali pratęsti gydytojo paskirtą gydymą ir išrašyti receptą kai: paciento sveikatos būklė yra stabili, gydymas pratęsiamas ne ilgiau kaip 1 metams, o išrašomi tik tie vaistai, kuriuos pacientas jau vartojo ne trumpiau kaip 3 mėnesius ir jie nepriskiriami narkotiniams, psichotropiniams, vardiniams ar neregistruotiems vaistams.
Tačiau išlieka sąlygų, kai pacientas dėl gydymo pratęsimo turi kreiptis į šeimos gydytoją: jei pacientui paskirti vaistai, nesilaikant jų gamintojo nurodytos paskirties ir (ar) vartojimo būdo; taip pat jei diagnostikos ir gydymo tvarkose, metodikose (astmos, cukrinio diabeto, diabetinės polineuropatijos, dislipidemijos, epilepsijos, glaukomos, hipertenzijos, Krono ligos, lėtinės obstrukcinės plaučių ligos, migrenos, opinio kolito, osteoporozės, Parkinsono ligos, antrinio parkinsonizmo, prostatos hiperplazijos, psoriazės ir šlapimo nelaikymo) ar kompensuojamųjų vaistų sąrašuose nustatyta kitokia vaistų vartojimo tvarka.
Slaugytojų teisė pratęsti gydytojo paskirtą gydymą pirmiausia įtvirtinta Slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatyme, vėliau – slaugytojo medicinos normoje, dar vėliau – Ambulatorinių slaugytojo konsultacijų teikimo reikalavimų apraše. Dabar ši funkcija galutinai įteisinta konkrečiose lėtinių ligų gydymo tvarkose, kurios suteikia praktinį pagrindą jos įgyvendinimui.
Sveikatos apsaugos ministerija primena, kad rugpjūčio pradžioje sveikatos apsaugos ministro įsakymu buvo patikslinta tvarka, pagal kurią gydytojui nustačius klinikinę diagnozę ir pateikus priežiūros rekomendaciją, slaugytojai nuo š. m. lapkričio mėnesio 1 d. galės savarankiškai paskirti kompensuojamas medicinos pagalbos priemones ir išrašyti pirmą receptą joms įsigyti, taip pat ir pratęsti šių priemonių skyrimą.
Visos šios įgyvendinamos priemonės prisideda prie sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo, suteikia daugiau savarankiškumo slaugytojams, gerina šios profesijos prestižą ir prisideda prie šeimos gydytojams tenkančios administracinės naštos mažinimo.