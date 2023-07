Kai vasaros vakarą gaunate žinutę, jog žada užsukti draugai, o ilgai stovėti prie viryklės nesinori, greito užkandžio idėja – gvakamolė su kviečių traškučiais. Visai nesudėtinga greitai sutrinti keletą avokadų ir pagardinti juos įvairiais priedais, kuriuos rasite šaldytuve.

Sveikatai palankios mitybos konsultantė, gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė teigia, kad avokaduose yra net 30 iš maždaug 40-ties žmogui naudingų medžiagų, kurias reikia suvartoti per parą. Tad prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva pataria, kaip išsirinkti kokybiškiausius avokadus ir kur juos laikyti namuose.

Lietuvių lėkščių favoritai

Paskutiniais metais su pusryčių skrebučiais išpopuliarėję avokadai toliau neapleidžia norinčių gyventi sveikiau raciono: jie pjaustomi į salotas, dedami į glotnučius, naudojami veganiškiems saldumynams ir įvairiems pagardams.

Pasak gydytojos dietologės dr. Editos Gavelienės, avokadai yra puikus karotinoidų, svarbių mūsų regėjimui, šaltinis. Taip pat juose yra vitaminų C ir E, mineralų: kalio, cinko, mangano, seleno. Be to, gausu folio rūgšties, kuri svarbi baltymų apykaitai – ji būtina ne tik besilaukiančioms moterims, bet ir kitiems suaugusiems, vaikams: „Be to, avokaduose yra augalinių sterolių – tai medžiagos, svarbios lėtinių uždegimų slopinimui. Tiesa, dėl kryžminės alerginės reakcijos pavojaus avokadų reikėtų vengti žmonėms, kurie yra alergiški melionams, arbūzams ar moliūgams.“

Ekspertė primena, kad sveikatai palanki mityba – įvairi, neišskirianti nė vieno, kad ir labai naudingo, produkto: „Kasdien turime gauti būtinų maisto medžiagų. Naudingieji avokadai mitybą paįvairins, bet tai dar nereiškia, kad reikėtų juos valgyti be saiko. Yra ir kitas kraštutinumas – daug kas vengia avokadų dėl didesnio riebalų kiekio. Vis dėlto, tai – geri, augalinės kilmės riebalai, kuriuose daug polinesočiųjų omega-3 rūgščių, itin naudingų organizmui.“

Geras avokadas – neturintis įtrūkimų ir didelių dėmių

Kartais parsinešame pernokusių arba dar visai kietų avokadų, nors dažniausiai norime tobulų, kuriuos tuojau pat galėtume suvalgyti. Anot „Rimi“ komercijos operacijų vadovės Olgos Suchočevos, tobulas avokadas yra toks, kuris išsirinktas pagal vartojimo poreikius bei tinkamai laikomas: „Jei planuojate avokadą valgyti tą pačią ar kitą dieną, rinkitės minkštą, bet ne per minkštą – jį paspaudus, odelėje neturėtų likti įdubimo. Jei norite jį laikyti ilgiau, rinkitės kietą, bet laikykite ne šaldytuve, o kambario temperatūroje.“

Tik tuo atveju, jei planuojate sunokusius avokadus palaikyti ilgesnį laiką, dėkite juos į šaldytuvą – taip pristabdysite jų nokimą. O jei norite, kad sunoktų greičiau, tiesiog palaikykite saulėje arba dėkite į popierinį maišelį šalia obuolių, bananų ar pomidorų –susidariusios etileno dujos paspartins nokimą.

„Parduotuvėje rinkitės tą avokadą, kuris neturi įtrūkimų ar didelių tamsių dėmių, kurios jau reiškia, kad jis pernokęs“, –pataria O. Suchočeva. Ji priduria, kad verta rinktis „Hass“ rūšies avokadus, nes juose randama daugiau riebalų nei kituose, be to, jie sodresnio sviestinio skonio su riešutų natomis.

„Rimi“ kviečia pasigaminti gardų gvakamolės pagardą – jis patiks visai šeimai, tikrai ragaus ir vaikai.

Tradicinė gvakamolė

RECEPTAS

Patiekalui reikės:

2 šaukštų laimo sulčių – žaliosios citrinos 4,69 €/ 1kg;

2 pomidorų – lietuviški avietiniai pomidorai „Rimi“ 2,99 €/ 450g;

1 jalapeno pipiro – jalapeno pipirai, 1 kl; 1,49 €/ 50g;

1/2 raudonojo svogūno – raudonieji svogūnai 1,09 € /1kg;

2 valgomieji šaukštai susmulkintos šviežios kalendros – fasuota kalendra 1,19 € /20g;

3 vidutinio dydžio avokadų (arba 4 mažesnių) – fasuoti avokadai „Rimi“ 1,99 / 750g;

1 šaukštelio druskos.

Kaip gaminti:

Pirmiausia paruoškite gvakamolės priedus. Išspauskite sultis iš laimo. Smulkiais kubeliais supjaustykite pomidorus, jalapeno pipirą (išimkite sėklas) ir raudonąjį svogūną. Stambiai supjaustykite kalendrą.

Iš avokadų pašalinkite žievelę ir kauliukus. Sudėkite avokadus į dubenį ir sutrinkite juos šakute.

Į trintus avokadus sudėkite kubeliais supjaustytą pomidorą, svogūną ir pipirą, taip pat smulkintą kalendrą, laimo sultis, pasūdykite.

Išmaišykite ingredientus ir paragaukite. Pagal skonį įpilkite daugiau laimo sulčių arba įberkite ir druskos.

Skanaus!