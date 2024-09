Rugpjūčio pabaigoje įsigaliojusiame papildytame būtinų turėti vaistų sąraše įrašyta net 167 pavadinimų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojamų vaistų, kurių priemoka yra mažiausia. Šių vaistų pacientams vaistinėje prireikia dažniausiai.

„Dabar Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų sąraše yra kraujospūdį mažinančių, skausmą malšinančių, širdies veiklą gerinančių vaistinių preparatų, antibiotikų infekcinėms ligoms gydyti, vaistų nuo cukrinio diabeto, astmos, pernelyg didelio akispūdžio ir kitų dažniausiai pacientams skiriamų kompensuojamųjų vaistų. Šis sąrašas sudaromas tam, kad pacientui prireikus įsigyti kompensuojamųjų vaistų, vaistinėje visada būtų vaistų su mažiausia priemoka ir galima būtų laiku pradėti gydymą“, – sako Irma Medžiaušaitė, Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vaistų kompensavimo skyriaus vyresnioji patarėja.

Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų sąrašas sudaromas atsižvelgiant į tai, kokių vaistų mūsų šalyje skiriama dažniausiai. Į šiuos sąrašus įrašomi receptiniai vaistai, kurių vaistinėje per pastarąjį pusmetį buvo išduota dažniausiai. Vaistai patenkantys į sąrašą yra tiekiami dviejų ar daugiau skirtingų vaisto tiekėjų ir jų bazinė kaina – ne didesnė nei 150 eurų. Tokie sąrašai Lietuvoje įprastai atnaujinami kas pusmetį, tačiau jeigu kompensuojamųjų vaistų kainynas papildomas naujais generiniais vaistais, sąrašas gali būti atnaujinamas .

Kokius vaistus privalo turėti kiekviena vaistinė, galima pasižiūrėti čia.

Į šį sąrašą neįtraukiami biologiniai, vardiniai vaistai, tam tikrų grupių vaistai, pavyzdžiui, narkotiniai ar skirti ŽIV ligai gydyti. Vaistinei leidžiama neturėti sąraše esančio vaisto tik tuomet, jei per pusę metų jo niekas neperka. Tačiau pacientui pageidaujant vaistinė privalo jį užsakyti, kad jis būtų pristatytas. Jei vaistinė mieste – per 2 dienas, jei kaime – per 4 dienas.

Pacientams, įsigyjantiems kompensuojamųjų vaistų, svarbu žinoti, kad kiekvienoje vaistinėje kasdien turi būti pigiausių vaistų, o vaistininkas kompiuterio monitoriuje turi parodyti visus tos pačios veikliosios medžiagos skirtingų gamintojų vaistus ir pirmiausia pasiūlyti įsigyti tą kompensuojamąjį vaistą, kuriam taikoma mažiausia priemoka.

Ligonių kasos primena, kad kasmet įsigyjant kompensuojamųjų vaistų su mažiausia priemoka kaupiamas priemokų krepšelis. Kai sukaupta priemokų suma pasiekia 48,33 euro, iki metų pabaigos už pigiausius vaistus pacientui primokėti nereikia, nes jo priemoka padengiama valstybės biudžeto lėšomis.