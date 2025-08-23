Besibaigiant vasarai natūraliai norisi daugiau dėmesio skirti namų švarai. Studentai pradeda švarintis besikurdami bendrabučiuose, o ir daugelis po atostogų imasi tvarkytis namus, kuriuose vasarą buvo leista mažiau laiko.
Naują sezoną norisi pasitikti švara ir gaiva kvepiančiuose namuose – tą rodo ir didesnis dėmesys buitinės chemijos prekėms, sako Gintarė Kitovė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė.
„Lietuviams tikrai rūpi švara, todėl įvairios skalbimo, valymo, indaplovių priemonės, kita buitinė chemija paklausios ištisus metus. Tinkamai laikomos šios priemonės gali ilgai tarnauti, tad pirkėjai įpratę aktyviai dairytis akcijų ir nepraleidžia progos per jas atsargomis apsirūpinti ilgesniam laikui. Tačiau matome, kad intensyvesnį tvarkymąsi skatina ir kalendorius. Dažnas kruopščiau namus valosi ne tik per tradicinį pavasarinį generalinį tvarkymąsi, bet ir prieš šventes, taip pat tiesiog keičiantis sezonams. Rudeniop daugelis grįžta į darbus, rutiną, daugiau laiko leidžiame namuose – o juk švariuose, tvarkinguose būti tiesiog maloniau“, – sako G. Kitovė.
Nors stengiasi palaikyti tvarką, yra dalykų, apie kuriuos pamiršta išties daug žmonių. Kad galėtumėte mėgautis jaukia namų atmosfera, nepamirškite ir jų – „Iki“ primena, į ką verta atkreipti dėmesį norint išties sutvarkytos, švara kvepiančios aplinkos.
Skalbimo mašina. Nors ji iškart asocijuojasi su švara, skalbyklė ne visada ja pasižymi. Joje kaupiasi nešvarumai, skalbimo miltelių ar tablečių likučiai. Jei jūsų mašina skleidžia blogą kvapą, nors ją reguliariai naudojate – pats metas ją išvalyti.
Atkreipkite dėmesį į atskirus komponentus. Labiausiai jautrios užteršimui yra tos vietos, kurios tiesiogiai liečiasi su nešvarumais. Tai – filtras, skalbiklio dozatorius ir guma. Kiekvieną jų išvalykite, taip pat rekomenduojama reguliariai naudoti skalbimo mašinų valiklį, kuris pasirūpins ne tik būgno švara, bet ir išvalys net giliausius technikos kampelius. Atminkite, kad investuodami į reguliarią skalbyklės priežiūrą apsaugosite ne tik savo įrangą, bet ir savo šeimos sveikatą.
Indaplovė. Šis prietaisas sutaupo daug laiko ir energijos, nes atleidžia jus nuo varginančio indų plovimo. Deja, jei jos nelaikysite švarios, ji gali padaryti daugiau žalos nei naudos. Ne paslaptis, kad daugelis iš mūsų tai daro tik retkarčiais, valydami indaploves tik tada, kai jos pradeda kelti problemų.
Kad išvengtume nemalonių siurprizų, „Iki“ specialistai rekomenduoja filtrą ir indų krepšelius bent kartą kas dvi savaites tiesiog nuvalykite kempine, pamirkyta į vandenį su indų plovikliu. O pačią indaplovę kruopščiai išvalykite bent kartą per du ar tris mėnesius. Galima naudoti ir tokias priemones kaip soda ar actas, tačiau efektyviausia ir mažiausiai darbo reikalaujanti išeitis – speciali priemonė indaplovių valymui. Ryšys yra paprastas: higieniškai švari indaplovė reiškia higieniškai švarius indus. Tinkamai prižiūrėdami savo buitinius prietaisus, galėsite jais džiaugtis daugelį metų.
Patalynės užvalkalai. Atsigulti į naujai apvilktus, šviežumu kvepiančius patalus – malonumas, kuris prisideda prie kokybiškesnio išsimiegojimo. Bet reguliariai skalbti patalynę svarbu ne tik dėl to – tai padeda kovoti su dulkių erkutėmis, kurios tiek gyvos, tiek negyvos gali pakenkti sveikatai, ypač alergiškiems žmonėms.
Be to, nepakeista patalynė kaupia dulkes, prakaitą ir nešvarumus, kurie gali pasunkinti alergiją arba pabloginti odos būklę. Taigi, jei pabundate su sudirgusiomis akimis, išbertu veidu ar užsikimšusia nosimi, dėl to iš dalies gali būti kalta nešvari patalynė. Dėl to ekspertai primygtinai pataria keisti užvalkalus kas savaitę arba bent kas dvi. Pasvarstykite – ar tikrai laikotės šios rekomendacijos?
Rankšluosčiai. Išlipę iš dušo jaučiamės švarūs, tačiau tai nėra visiškai tiesa. Šluostantis milijonai odos ląstelių patenka ant rankšluosčio, ir ilgainiui ant jo gaili pradėti daugintis mikrobai. Geriausias būdas tai užkirsti – po kiekvieno naudojimo jį gerai išdžiovinti ir dažnai skalbti.
„The American Cleaning Institute“ (Amerikos valymo institutas) rekomenduoja tai daryti rankšluostį panaudojus 3 kartus. Jei duše prausiatės kasdien, tai reiškia, kad juos geriausia skalbti du kartus per savaitę. To pakanka, kad rankšluosčiai būtų išvalyti ir pašalintos ant jų susikaupusios bakterijos. Tačiau dažniau reikėtų skalbti tokius, kurie po treniruotės drėgni atsiduria sporto krepšyje, taip pat turint odos problemų.
Vonios kilimėlis. Vonios kambario higiena labai svarbi užtikrinant šeimos sveikatą ir komfortą. Vonios kilimėliai, nors dažnai ir nepastebimi, taip pat kaupia drėgmę, negyvas odos ląsteles, plaukus, dulkes, augintinių plaukus ir kitką, kas skatina bakterijų, pelėsių dauginimąsi. Juolab, kad drėgnas, paprastai tamsus vonios kambarys – ideali terpė jiems.
Kilimėlio plovimo dažnumas priklauso nuo naudojimo sąlygų. Retai naudojamuose voniose juos pakanka išskalbti kartą per savaitę, tačiau didelio intensyvumo patalpose – pvz., šeimose su vaikais – rekomenduoja juos skalbti bent du kartus per savaitę. Reguliarumas ypač svarbus, jei pastebite nešvarumų požymių, pavyzdžiui, dėmių ar nemalonių kvapų, pažymi „Iki“ specialistai.
Be to, po kiekvieno naudojimo vonios kilimėlį patartina pakabinti virš vonios ar dušo, kad pasišalintų drėgmė. Tai gerokai sumažina pelėsio atsiradimo riziką ir prailgina gaminio tarnavimo laiką.
Nauji drabužiai. Daugelis iš mūsų nemato reikalo įmesti naujų rūbų skalbyklę, jeigu jie neatkeliavo iš dėvėtų drabužių parduotuvės. Tačiau tai gali turėti įtakos ne tik komfortui, bet ir sveikatai. Tekstilės gaminiai nuo gamyklos iki parduotuvės turi sąlytį su įvairiais paviršiais, rankomis ir medžiagomis.
Net jei jie niekada anksčiau nebuvo dėvėti, tai nereiškia, kad jie negali suerzinti odos, ypač jautresnės. Viena, kai matuodamiesi drabužius parduotuvėje juos apsivelkame vos minutei ar kelioms, ir visai kas kita – kai juos dėvime visą dieną. Tas pats, beje, pasakytina ir apie naują patalynę. Prieš apvilkdami naujutėlius užvalkalus, prasukite juos kartą skalbimo mašinoje – bus ir maloniau, ir higieniškiau.
Šuns guolis. Pagalvokite, kiek ir kur jūsų augintinis pabūna per dieną: eina pasivaikščioti, žaidžia žolėje, gainioja kamuolį, gal įbrenda į upelį ir uostosi su kitais šunimis. Iš lauko jis parsineša smėlio, purvo ir įvairių bakterijų bei mikrobų, kurie patenka ir į jo guolį. Šuns guolį reikėtų valyti reguliariai, nes tai nėra nei sudėtinga, nei užima daug laiko, be to, tai naudinga jūsų augintinio sveikatai. „Iki“ specialistai rekomenduoja tą daryti kartą per mėnesį, tačiau galima ir dažniau – ypač, jeigu už lango dargana. Lengviausia valyti šunų gultus su nuimamais užvalkalais. Tiesiog išskalbkite juos pagal gamintojo nurodymus, ir darbas bus atliktas.
Jei užvalkalas nenusiima, nusiurbkite jį dulkių siurbliu – kampai paprastai būna labiausiai užteršti, todėl juos siurbkite ilgiau ir kruopščiau. Įvairių dėmių problemą išspręskite pasirinkę švelnų ir saugų ploviklį dėmėms šalinti, tuomet išplaukite ir gerai išdžiovinkite prieš vėl patiesiant guolį augintiniui.