Marijampolėje baigiamas įrengti ilgalaikės priežiūros (paliatyviosios pagalbos) centras, kuris netrukus duris atvers žmonėms, kuriems reikalia nuolatinės slaugos ar pagalbos kasdienybėje. Tai svarbus žingsnis stiprinant socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugų tinklą savivaldybėje.
Įrengiamas centras įsikūręs Marijampolės ligoninėje, o jo įgyvendinimo eigą apžiūrėjo Marijampolės savivaldybės vicemeras Ričardas Bagdanavičius, Savivaldybės tarybos socialinės ir sveikatos apsaugos komiteto pirmininkas Alvydas Kirkliauskas bei Savivaldybės administracijos Sveikatos reikalų koordinatorė Reda Blaškevičienė.
Projektas „Marijampolės savivaldybės ilgalaikės priežiūros centro įrengimas ir mobilių komandų aprūpinimas įranga“ įgyvendinamas siekiant, kad pagalba sunkiai sergantiems ar nuolatinės priežiūros reikalingiems žmonėms būtų teikiama greičiau, patogiau ir arčiau jų namų.
„Tai svarbus projektas mūsų savivaldybei – čia bus sutelkti profesionalai, kurie padės žmonėms gauti reikiamą priežiūrą, o jų artimiesiems suteiks daugiau ramybės. Kuriame sistemą, kurioje rūpestis žmogumi būtų ne vien žodžiai, o realūs veiksmai,“ – sakė Marijampolės savivaldybės vicemeras Ričardas Bagdanavičius.
Naujajame centre suplanuota erdvė, kur dirbs slaugytojai, kineziterapeutai, ergoterapeutai, medicinos psichologai ir socialiniai darbuotojai. Įrengimo darbai jau baigiami, todėl netrukus čia bus teikiamos paslaugos, padėsiančios pacientams atgauti jėgas, o jų artimiesiems – turėti šiek tiek daugiau poilsio.
Šis projektas – dar vienas žingsnis Marijampolės savivaldybės siekyje stiprinti socialinę ir sveikatos infrastruktūrą ir užtikrinti, kad rūpestis žmogumi būtų pasiekiamas kiekvienam.